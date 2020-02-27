День ангела Кирилла: лучшие открытки, стихи и видео с поздравлениями

Православная церковь 27 февраля почитает память святого равноапостольного Кирилла, который вместе с братом Мефодием был создателем перевода Евангелия с греческого на древнеславянский язык.

Вместе с тем, все, кто носит имя Кирилл, отмечают свой День ангела. К именинам Кирилла OBOZREVATEL подготовил лучшие стихи, открытки и видео с поздравлениями.

День ангела Кирилла

Именины Кирилла: стихи

Кирилл, в именины твои пожелаю

Добра и здоровья, хорошей судьбы.

Пусть будет всегда все, что ты пожелаешь,

Чтобы о проблемах навеки забыть!

Пусть будет тебе и легко, и спокойно,

Чтоб много красивых мгновений прожить.

Пуст жизнь твоя будет на редкость достойна,

Желаю надеяться, верить, любить!

***

День ангела Кирилла

Сегодня ангел тебя коснется,

И счастье мило улыбнется,

Ты именинник, Кирилл, поздравляем,

Во всем успехов искренне желаем.

Всех благ тебе, удачи и добра,

Чтобы судьба счастливою была,

Чтоб все проблемы решались легко,

Чтоб в жизни все было хорошо.

День ангела Кирилла: поздравления в картинках

День ангела Кирилла

День ангела Кирилла

День ангела Кирилла

День ангела Кирилла

День ангела Кирилла

День ангела Кирилла

День ангела Кирилла

День ангела Кирилла

День ангела Кирилла

День ангела Кирилла

День ангела Кирилла

День ангела Кирилла

День ангела Кирилла

День ангела Кирилла

День ангела Кирилла

День ангела Кирилла

День ангела Кирилла

Поздравления с Днем ангела Кирилла: видео

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