Поздравления с 8 марта: стихи, картинки и видео для любимой девушки

В воскресенье, 8 марта в Украине и мире отмечается Международный женский день. В этот праздник принято поздравлять всех женщин, девушек и девочек.
Особенно трепетно к выбору поздравления относятся влюбленные мужчины, желающие порадовать свою вторую половинку. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с лучшими поздравлениями с 8 марта для любимой девушки.
Рixabay
Поздравление с 8 марта в стихах
Ты прекрасней всех цветов,
Солнца, моря, облаков.
Ты мой ангел, ты мой свет,
Никого нужнее нет!
В этот светлый день весны
Стань счастливее всех ты.
Нежности, тепла, любви,
Чтоб не знала ты тоски!
Хочешь, сердце подарю?
Ведь я так тебя люблю.
Тебя просто обожаю.
С 8 Марта поздравляю!
fresh-cards.ru
С 8 Марта, солнышко родное.
С праздником, любимая моя.
Для меня ты лучшая на свете,
Самая красивая звезда.
Я хочу, чтоб были всегда вместе,
Чтоб счастливой ты всегда была.
Без тебя мне жить неинтересно.
Будь здоровой, ласточка моя.
Поздравления с 8 марта в прозе
Поздравляю самую прекрасную и любимую женщину на свете! Пускай твое счастье будет таким же огромным, как моя любовь к тебе. Пускай в твоих глазах никогда не меркнет радость, и они всегда согревают меня своей неповторимой глубиной, красотой и обаянием. Желаю тебе только покоя на душе, чтобы ты никогда не переживала, не волновалась и не грустила. Для меня ты всегда будешь самая лучшая, неповторимая, красивая, а главное, моя! С 8 марта, любимая!
fresh-cards.ru
С 8 марта тебя, любимая! Пусть счастье окружает тебя, солнышко светит всегда в твоей душе. Будь всегда такой же красивой и обаятельной. Пусть каждый день у тебя будет праздничным и весенним. Здоровья тебе и отличного настроения!
Открытки для девушки и жены с 8 марта
t-loves.narod.ru
t-loves.narod.ru
fresh-cards.ru
fresh-cards.ru
t-loves.narod.ru
Видео для любимой девушки на 8 марта
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