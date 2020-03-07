Главная Новости
7 марта • обновлено в 15:37
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Праздники

Поздравления с 8 марта: стихи, картинки и видео для любимой девушки

1.1т
Читать материал на украинском

В воскресенье, 8 марта в Украине и мире отмечается Международный женский день. В этот праздник принято поздравлять всех женщин, девушек и девочек.

Особенно трепетно к выбору поздравления относятся влюбленные мужчины, желающие порадовать свою вторую половинку. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с лучшими поздравлениями с 8 марта для любимой девушки.

Поздравления с 8 марта: картинки и видео для любимой девушки

Рixabay

Поздравление с 8 марта в стихах

Ты прекрасней всех цветов,

Солнца, моря, облаков.

Ты мой ангел, ты мой свет,

Никого нужнее нет!

В этот светлый день весны

Стань счастливее всех ты.

Нежности, тепла, любви,

Чтоб не знала ты тоски!

Хочешь, сердце подарю?

Ведь я так тебя люблю.

Тебя просто обожаю.

С 8 Марта поздравляю!

Поздравления с 8 марта: картинки и видео для любимой девушки

fresh-cards.ru

С 8 Марта, солнышко родное.

С праздником, любимая моя.

Для меня ты лучшая на свете,

Самая красивая звезда.

Я хочу, чтоб были всегда вместе,

Чтоб счастливой ты всегда была.

Без тебя мне жить неинтересно.

Будь здоровой, ласточка моя.

Поздравления с 8 марта в прозе

Поздравляю самую прекрасную и любимую женщину на свете! Пускай твое счастье будет таким же огромным, как моя любовь к тебе. Пускай в твоих глазах никогда не меркнет радость, и они всегда согревают меня своей неповторимой глубиной, красотой и обаянием. Желаю тебе только покоя на душе, чтобы ты никогда не переживала, не волновалась и не грустила. Для меня ты всегда будешь самая лучшая, неповторимая, красивая, а главное, моя! С 8 марта, любимая!

Поздравления с 8 марта: картинки и видео для любимой девушки

fresh-cards.ru

С 8 марта тебя, любимая! Пусть счастье окружает тебя, солнышко светит всегда в твоей душе. Будь всегда такой же красивой и обаятельной. Пусть каждый день у тебя будет праздничным и весенним. Здоровья тебе и отличного настроения!

Открытки для девушки и жены с 8 марта

Поздравления с 8 марта: картинки и видео для любимой девушки

t-loves.narod.ru

Поздравления с 8 марта: картинки и видео для любимой девушки

t-loves.narod.ru

Поздравления с 8 марта: картинки и видео для любимой девушки

fresh-cards.ru

Поздравления с 8 марта: картинки и видео для любимой девушки

fresh-cards.ru

Поздравления с 8 марта: картинки и видео для любимой девушки

t-loves.narod.ru

Видео для любимой девушки на 8 марта

Читайте также на OBOZREVATEL поздравления с 8 марта для мамы.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "8 Марта" на OBOZREVATEL.

Автор
Ева Романова
Тема
8 Марта
Тег
праздник
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
это же не украинский праздник, это комуняцкий праздник... тот щирий украинец, который девушке в нос засветил, подтвердит... как и любой украинский патриот... )
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги