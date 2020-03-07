Поздравления с 8 марта: стихи, картинки и видео для любимой девушки

В воскресенье, 8 марта в Украине и мире отмечается Международный женский день. В этот праздник принято поздравлять всех женщин, девушек и девочек.

Особенно трепетно к выбору поздравления относятся влюбленные мужчины, желающие порадовать свою вторую половинку. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с лучшими поздравлениями с 8 марта для любимой девушки.

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Поздравление с 8 марта в стихах

Ты прекрасней всех цветов,

Солнца, моря, облаков.

Ты мой ангел, ты мой свет,

Никого нужнее нет!

В этот светлый день весны

Стань счастливее всех ты.

Нежности, тепла, любви,

Чтоб не знала ты тоски!

Хочешь, сердце подарю?

Ведь я так тебя люблю.

Тебя просто обожаю.

С 8 Марта поздравляю!

fresh-cards.ru

С 8 Марта, солнышко родное.

С праздником, любимая моя.

Для меня ты лучшая на свете,

Самая красивая звезда.

Я хочу, чтоб были всегда вместе,

Чтоб счастливой ты всегда была.

Без тебя мне жить неинтересно.

Будь здоровой, ласточка моя.

Поздравления с 8 марта в прозе

Поздравляю самую прекрасную и любимую женщину на свете! Пускай твое счастье будет таким же огромным, как моя любовь к тебе. Пускай в твоих глазах никогда не меркнет радость, и они всегда согревают меня своей неповторимой глубиной, красотой и обаянием. Желаю тебе только покоя на душе, чтобы ты никогда не переживала, не волновалась и не грустила. Для меня ты всегда будешь самая лучшая, неповторимая, красивая, а главное, моя! С 8 марта, любимая!

fresh-cards.ru

С 8 марта тебя, любимая! Пусть счастье окружает тебя, солнышко светит всегда в твоей душе. Будь всегда такой же красивой и обаятельной. Пусть каждый день у тебя будет праздничным и весенним. Здоровья тебе и отличного настроения!

Открытки для девушки и жены с 8 марта

t-loves.narod.ru

t-loves.narod.ru

fresh-cards.ru

fresh-cards.ru

t-loves.narod.ru

Видео для любимой девушки на 8 марта

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