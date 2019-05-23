Последний звонок-2019: лучшие поздравления для выпускников

Совсем скоро во многих украинских школах прозвенит последний звонок. Так, выпускники в последний раз наденут школьную форму и посетят учебные заведения, в которых они провели много лет.

Последний звонок в Украине для первых классов прозвенит 20-21 мая. Вторые-восьмые классы попрощаются со школой 23-24 мая, а старшеклассники – 24 или 31 мая. OBOZREVATEL предлагает читателю лучшие поздравления с этим праздником.

Comments.ua

Поздравления в стихах

Как быстро время пролетело

С тех пор, как первым был урок.

Сегодня все вы повзрослели,

Последний уж звучит звонок.

Вам не забыть уроков школьных,

Ваш класс, друзей, учителей.

Сейчас взгрустнется вам невольно,

Закрыта будет класса дверь.

Вы стали взрослыми, ребята.

Сегодня вы — выпускники!

А были малыши когда-то,

Не отпуская маминой руки.

Успехов вам во взрослой жизни,

Не забывайте школьный путь.

И дружбой вашей дорожите,

Ведь прошлых лет уж не вернуть.

Поступков вам правдивых, честных,

Вы берегите радость встреч.

Взрослейте, дружбой дорожите,

Сумейте школьный вальс сберечь!

livecard.xyz

За спиной остался день вчерашний,

Вам спешить не нужно на урок.

День сегодня значимый, прекрасный,

Прозвенит последний ваш звонок.

На глазах незванные слезинки,

И слышны хорошие слова.

Светлые, веселые улыбки,

Пожелания счастья и добра.

Нынче детство с вами расстается,

Разлетитесь птицами теперь.

Но навечно в сердце остается

Школьная распахнутая дверь!

livecard.xyz

Звучит звонок в последний раз,

Вы больше не вернетесь в класс.

Промчалась школьная пора,

Во взрослый мир идти пора.

Желаем, чтобы жизнь дала

Побольше света и тепла,

Осуществила все желания,

Чтоб вы нашли свое призвание.

Поздравления с последним звонком в прозе

Вот и прозвенел для вас последний звонок, извещающий, что школьные уроки закончены, а впереди у вас новая, взрослая жизнь, которая будет преподносить вам свои уроки. Желаем вам оказаться способными учениками, все схватывать на лету и быть всегда на плаву. А пока желаем успешной сдачи экзаменов, и пусть вам сопутствует удача.

Звучит последний звонок, звонок радости и одновременно печали. Закончена школа, впереди новый взрослый жизненный путь. Желаем вам, чтоб он был светлым и радостным, полным свершений и побед. Будьте добрыми, честными, достойными людьми. Пусть с вами всегда будут любовь, везение, добро и счастье.

Последний звонок: открытки

livecard.xyz

livecard.xyz

livecard.xyz

livecard.xyz

livecard.xyz

livecard.xyz

livecard.xyz

livecard.xyz

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, когда и сколько отдыхать украинцы в 2019 году.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!