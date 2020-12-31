Последний день 2020 года: что нужно сделать и как провести старый год

В четверг, 31 декабря, украинцы будут готовиться встретить Новый, 2021 год. С этим праздником издавна связывали множество различных примет и суеверий.

Так, существуют определенные традиции, при помощи которых люди стараются привлечь все лучшее в свою жизнь. О том, как стоит провести последний день 2020 года, рассказывает OBOZREVATEL.

Украсить дом, повесить на дверь веник из еловых ветвей – оберег от нечистой силы.

В канун Нового года зажечь свечи в доме.

Принять душ перед тем, как сесть за стол, чтобы смыть все плохого, что было в уходящем году.

Простить обиды и самому извиниться перед теми, кого мог как-то обидеть.

Встречать Новый год в чистой нарядной одежде.

Загадать желание, не употребляя при этом слово "не". Например, вместо "не болеть" – "быть здоровым".

Девушка, которая мечтает о своей семье, должна подарить подарки семи детям.

Когда гости уйдут, – оставить на чистом столе для домового сладости и бокал вина.

Встречайте праздник в старой одежде, чтобы не отпугнуть удачу. Также неблагоприятны красный и черный цвета: считается, что они могут прогневить символ года Белого Быка.

Бить посуду – согласно примете, это предвещает ссоры и разногласия в семье.

Ссориться, ругаться, злиться, чтобы не привлечь злые силы.

Оставлять новогодний стол пустым – к бедности.

Выкидывать остатки еды в мусор – лучше накормить ими уличных животных.

Отказывать в гостеприимстве – чтобы в новом году ни в чем не испытывать нужды.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нельзя делать в Новый год. В Украине его принято праздновать с размахом, однако в этом году власти отказались от массовых мероприятий из-за пандемии COVID-19.