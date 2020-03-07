Поликарпов день 8 марта: что категорически нельзя делать в праздник женщинам

В то время как в Украине 8 марта отмечается Международный женский день, православная церковь почитает память священномученика Поликарпа Смирнского.

В народе этот праздник известен как Поликарпов день, или еще "кислые девки". О традициях праздника, его истории, приметах, а также о том, что нельзя делать, расскажет OBOZREVATEL.

Поликарпов день pixabay.com

Поликарпов день: история праздника

Священномученик Поликарп был любим и уважаем среди священнослужителей и христиан. Известно, что он отказался от материальных благ, заняв сан епископа и посвятив свою жизнь служению Богу.

Но однажды, во время жестокого гонения на христиан, на святого Поликарпа как на "отца всех христиан" указали иноверцы, обратив гнев императора Марка Аврелия на епископа.

Святой Поликарп не пытался скрыться, когда воины пришли за ним. Во время суда он подтвердил, что предан христианской вере, после чего был приговорен к сожжению заживо.

Святой Поликарп azbyka.ru

Язычники привязали владыку к столбу и разожгли под ним огонь. Но произошло чудо: огонь окружил Поликарпа, но не сжигал его. По рассказам, святой даже светился сквозь пламя. Тогда язычники прокололи его тело, из которого вышло столько крови, что огонь сразу угас. Поликарп прославил Бога мученической смертью в Пасхальную субботу 156 года.

Традиции в Поликарпов день

В народе раньше считалось, что девушка, которая не вышла замуж до Масленицы, просидит в девицах до поздней весны или даже до лета. Поэтому говорили, что с Поликарпа незамужние грустят – "киснут". Праздник даже стали называть "кислые девки".

8 марта: Поликарпов день cpv.ru

Кроме того, в этот день девушки пытались приворожить к себе парня. Также незаметно для окружающих незамужние сметали сор из избы в угол со словами: "Гоню я в избу молодцов, не воров. Наезжайте ко мне женихи со чужих дворов".

А из кислого теста девушки на выданье пекли пироги, которые брали с собой на посиделки с другими "кислыми девками". Считалось, что такой сделанный чужими руками пирог привлечет скорое замужество.

Приметы в Поликарпов день

Гром ранней весной – перед холодом.

Если в мартовские метели снег ложится на поля неровно, волнисто, буграми, то хорошо родятся огородные овощи и яровые хлеба.

Также в Поликарпов день наблюдали за сороками. Если птицы прятались под крышу, значит, приближалась непогода и вьюга.

Поликарпов день: приметы calend.ru

Стрекот сорок возле дома означал новости или приход гостей. Если птицы прыгали по крыше дома, где находился больной человек, это сулило скорое выздоровление.

Что нельзя делать в Поликарпов день

В Поликарпов день 8 марта также очень тщательно изучали углы дома. Если замечали паука, плетущего паутину, считалось, что семью ждет благодать и счастье.

При этом паука ни в коем случае нельзя убивать, прогонять или сметать, иначе семью постигнут бедность и несчастья.

Также есть поверье, согласно которому 8 марта не следует проводить в сугубо женской компании, а обязательно еще с кем-то из мужчин: иначе женщина еще целый год не выйдет замуж.

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