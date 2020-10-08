Покровская родительская суббота 2020: традиции, молитва и строгие запреты

Покровская родительская суббота в 2020 году приходится на 10 октября. В этот день, который предшествует празднику Покрова Пресвятой Богородицы, православные верующие вспоминают усопших особым образом.

OBOZREVATEL предлагает подробнее узнать о традициях и запретах этого дня.

Покровская родительская суббота: история

Установление Покровской родительской субботы в православии связано с указом патриарха Иова 1592 года архиепископу Казанскому Ермогену. Документ предписывал ежегодно поминать православных воинов, павших при взятии Казани на Покров Пресвятой Богородицы в 1552 году.

Со временем в субботу перед Покровом стали поминать не только воинов, а всех усопших. Если этот день выпадает на день памяти апостола Иоанна Богослова, то поминальный молебен переносится на воскресенье.

Покровская родительская суббота в 2020 году приходится на 10 октября Pixabay

Покровская суббота: традиции

В Покровскую родительскую субботу, как и в другие, поминают умерших родителей. В храмах в этот день, а также в пятницу вечером, проходят поминальные литургии и панихиды, посвященные памяти усопших и очищению от грехов, содеянных ими при жизни.

После службы в церкви люди идут на кладбище, чтобы убрать на могилах и помолиться за упокой души ушедших близких. Принято убирать опавшие листья и сухую траву, приносить на могилы свечи и украшения.

Если в Покровскую субботу не удалось попасть в храм, поставить свечу и помолиться можно дома перед иконами.

В Покровскую субботу после службы люди идут на кладбище, чтобы убрать на могилах и помолиться за упокой души ушедших близких Pixabay

Что нельзя делать в Покровскую родительскую субботу

Поминать почивших спиртными напитками – это считается большим грехом.

Скорбеть. Слезы и тоска – также грех; душам усопших нужны не отрицательные эмоции, а искренние молитвы.

Плохо говорить о покойных.

Участвовать в развлечениях, увеселительных мероприятиях. Это время стоит посвятить мыслям о духовном, подведению итогов и добрым воспоминаниям о тех, кто ушел из жизни.

Поминать усопших едой и алкоголем на кладбищах. Церковь не одобряет такой традиции, а рекомендует оставлять помин в храмах или поднести угощение повстречавшимся на пути прохожим. Поминовение лучше осуществить дома, пригласив на обед родственников, чтобы вознести общие молитвы и вспомнить ушедших близких добрым словом.

В Покровскую родительскую субботу в храмах проходят поминальные литургии и панихиды semyaivera.ru

Молитва об усопших

"Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их) и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное".

"Отец Небесный, Сын и Дух Святой – все это Бог наш. Ты же заступник наш и спаситель. Спаси же души моих покойных родственников (имена) и помоги им покой обрести. Пускай лежат они там спокойно, и не тревожит их ничего. Аминь!"

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