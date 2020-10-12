Покров Пресвятой Богородицы 2020: что можно и что нельзя делать в праздник

Анна Паскевич Праздники 13:15, 12.10.2020

Покров Пресвятой Богородицы отмечается ежегодно 14 октября. Это великий православный праздник, посвященный явлению Божией Матери в Константинополе в начале X века.

В праздник верующие молятся о своих семьях, а незамужние девушки просят у Девы Марии счастливого замужества. Подробнее о традициях праздника, его истории, приметах и запретах читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Покров Пресвятой Богородицы: история праздника

События, положенные в основу праздника, относятся к началу X века. Тогда Константинополь нередко подвергался набегам разных племен. В этот раз Царьград был окружен войсками сарацинцев (по другой версии, русов или булгар).

Жители города, среди которых были Андрей Юродивый и его ученик Епифаний, собрались во Влахернском храме, где хранились риза Божьей Матери и Ее головной покров, и молились.

Во время всенощной, произошло явление Пресвятой Богородицы, которая шла по воздуху в окружении святых. Рядом были пророк Иоанн Креститель и апостол Иоанн Богослов. По одной версии, Божью Матерь видели все молящиеся, по другой – только Андрей и Епифаний.

После молитвы Богородица сняла с Себя омофор, который покрывал Ее голову, и распростерла его над городом и людьми. Поднялась буря, которая разметала корабли чужестранцев и спасла Константинополь от гибели.

Явление Пресвятой Богородицы в Константинополе произошло в X веке
diaforetiko.gr

Традиции на Покров Пресвятой Богородицы

  • На Покров верующие посещают всенощное бдение (в ночь на 14 октября), чтобы встретить праздник с Божьей благодатью. К Пресвятой Богородице обращаются с молитвами о своих семьях.

  • В старину незамужние девушки особенно ждали этого праздника. У иконы Божией Матери просили: "Святая Покровушка, покрой мне головушку", "Святая мать, Покрова, накрой мою голову, хоть тряпкой, лишь бы не остаться девой".

  • Также ставили свечки и молились о хорошем муже и счастливом браке. Девушки, мечтающие скорее встретить свою любовь, с раннего утра шли в храм и ставили праздничную свечу. Считалось, кто раньше свечу поставит, тот и замуж раньше выйдет.

На Покров верующие посещают всенощное бдение, чтобы встретить праздник с Божьей благодатью
valaam.ru

  • Женщины, замужние и незамужние, наряжались, в знак уважения к празднику покрывая голову.

  • Начиналась пора свадеб. Многие верят, что брак, заключенный на Покров, всегда будет под защитой Девы Марии, поэтому 14 октября можно заметить большое количество свадеб.

  • На Покров традиционно завершались все работы в поле, люди собирали последний урожай и устраивались гулянья и ярмарки.

На Покров завершались все работы в поле, люди собирали последний урожай и устраивались гулянья
Pixabay

Что нельзя делать на Покров

  • Заниматься домашними делами: уборкой, стиркой, шитьем, рукоделием. Порядок наводили накануне праздника.

  • Отказывать в гостеприимстве. Считается, что радушный прием гостей принесет в дом достаток.

  • Ругаться, злиться, сквернословить. Время стоит посвятить чистым помыслам.

  • Употреблять алкоголь и переедать. Обычно в праздник Пресвятой Богородицы поста нет. Но в 2020 году он приходится на среду – постный для православных день. Яйца, мясные, молоко и блюда из них есть нельзя, но разрешается рыба.

Приметы на 14 октября

  • Какая погода на Покров – такая и зимой будет.

  • Если снега нет, то уже до декабря не выпадет.

  • Ветер дует с востока или запада – к суровой зиме, с юга – к мягкой, с севера – к снежной.

Молитва в Покров Пресвятой Богородицы

Царице моя Преблагая, Надеждо моя Пресвятая, приятелище сирым и странным Заступнице, бедствующих помоще и озлобляемых покрове, зриши мою напасть, зриши мою скорбь: отвсюду искушением одержим есмь, а заступающаго несть. Ты убо сама помози ми яко немощну, окорми мя яко странна, настави яко заблуждша, уврачуй и спаси яко безнадежна. Не имам бо иныя помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати всех скорбящих и обремененных! Призри убо на мя, грешнаго и во озлоблении сущаго, и покрый мя пресвятым омофором Твоим, да избавлен буду от зол, мя обышедших, и восхвалю выну препетое имя Твое. Аминь.

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