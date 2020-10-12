Покров Пресвятой Богородицы 2020: что можно и что нельзя делать в праздник

Покров Пресвятой Богородицы отмечается ежегодно 14 октября. Это великий православный праздник, посвященный явлению Божией Матери в Константинополе в начале X века.

В праздник верующие молятся о своих семьях, а незамужние девушки просят у Девы Марии счастливого замужества. Подробнее о традициях праздника, его истории, приметах и запретах читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Покров Пресвятой Богородицы: история праздника

События, положенные в основу праздника, относятся к началу X века. Тогда Константинополь нередко подвергался набегам разных племен. В этот раз Царьград был окружен войсками сарацинцев (по другой версии, русов или булгар).

Жители города, среди которых были Андрей Юродивый и его ученик Епифаний, собрались во Влахернском храме, где хранились риза Божьей Матери и Ее головной покров, и молились.

Во время всенощной, произошло явление Пресвятой Богородицы, которая шла по воздуху в окружении святых. Рядом были пророк Иоанн Креститель и апостол Иоанн Богослов. По одной версии, Божью Матерь видели все молящиеся, по другой – только Андрей и Епифаний.

После молитвы Богородица сняла с Себя омофор, который покрывал Ее голову, и распростерла его над городом и людьми. Поднялась буря, которая разметала корабли чужестранцев и спасла Константинополь от гибели.

Традиции на Покров Пресвятой Богородицы

На Покров верующие посещают всенощное бдение (в ночь на 14 октября), чтобы встретить праздник с Божьей благодатью. К Пресвятой Богородице обращаются с молитвами о своих семьях.

В старину незамужние девушки особенно ждали этого праздника. У иконы Божией Матери просили: "Святая Покровушка, покрой мне головушку", "Святая мать, Покрова, накрой мою голову, хоть тряпкой, лишь бы не остаться девой".

Также ставили свечки и молились о хорошем муже и счастливом браке. Девушки, мечтающие скорее встретить свою любовь, с раннего утра шли в храм и ставили праздничную свечу. Считалось, кто раньше свечу поставит, тот и замуж раньше выйдет.

Женщины, замужние и незамужние, наряжались, в знак уважения к празднику покрывая голову.

Начиналась пора свадеб. Многие верят, что брак, заключенный на Покров, всегда будет под защитой Девы Марии, поэтому 14 октября можно заметить большое количество свадеб.

На Покров традиционно завершались все работы в поле, люди собирали последний урожай и устраивались гулянья и ярмарки.

Что нельзя делать на Покров

Заниматься домашними делами: уборкой, стиркой, шитьем, рукоделием. Порядок наводили накануне праздника.

Отказывать в гостеприимстве. Считается, что радушный прием гостей принесет в дом достаток.

Ругаться, злиться, сквернословить. Время стоит посвятить чистым помыслам.

Употреблять алкоголь и переедать. Обычно в праздник Пресвятой Богородицы поста нет. Но в 2020 году он приходится на среду – постный для православных день. Яйца, мясные, молоко и блюда из них есть нельзя, но разрешается рыба.

Приметы на 14 октября

Какая погода на Покров – такая и зимой будет.

Если снега нет, то уже до декабря не выпадет.

Ветер дует с востока или запада – к суровой зиме, с юга – к мягкой, с севера – к снежной.

Молитва в Покров Пресвятой Богородицы

Царице моя Преблагая, Надеждо моя Пресвятая, приятелище сирым и странным Заступнице, бедствующих помоще и озлобляемых покрове, зриши мою напасть, зриши мою скорбь: отвсюду искушением одержим есмь, а заступающаго несть. Ты убо сама помози ми яко немощну, окорми мя яко странна, настави яко заблуждша, уврачуй и спаси яко безнадежна. Не имам бо иныя помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати всех скорбящих и обремененных! Призри убо на мя, грешнаго и во озлоблении сущаго, и покрый мя пресвятым омофором Твоим, да избавлен буду от зол, мя обышедших, и восхвалю выну препетое имя Твое. Аминь.

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