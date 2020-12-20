Подарок на Новый год родителям и родственникам: топ-5 идей

Чтобы выбрать удачный подарок родителям, желательно быть в курсе их увлечений и заветных желаний. Возможно, их порадует что-то практичное, что будет полезным в быту.

Так, то, что дарят, может оказать сильное влияние на взаимоотношения, рассказала OBOZREVATEL психолог Светлана Арефния.

Что подарить родителям на Новый год

Бытовая техника: блендер, микроволновка, пылесос, хлебопечка, мультиварка, электрочайник, кофеварка и т.д.

Цифровая техника: смартфон, планшет, ноутбук, компьютер, фотоаппарат.

Инструменты, автотовары, садовый инвентарь.

Подарок для совместного досуга: поход в театр, ресторан, сауну, абонемент на занятия танцами, массаж, спа или, например, отдых в загородном комплексе.

Подарок для настроения: парные футболки с забавными надписями, кружки, зонты.

Подарок может оказать сильное влияние на взаимоотношения Pixabay

Что касается других родственников, в качестве подарка на Новый год им также можно выбрать что-то из практичных товаров, которые подойдут под любой интерьер: постельное белье, плед, часы, подушки, скатерти, полотенца, подсвечники и т.д.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дед Мороз с полуголыми снегурочками в центре Киева раздавал подарки прохожим. Когда подарки закончились, они станцевали танец возле входа в метро.