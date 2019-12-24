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24 декабря • обновлено в 05:44
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Подарки на Рождество: что подарить женщине, мужчине, другу и коллеге

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Празднование католического Рождества в Украине еще не так популярно, как в США и странах Европы. Однако 25 декабря – это лишний повод порадовать родных, близких и друзей подарками.

Но если с тем, что дарить на Новый год все уже решено, Рождество может оказаться крепким орешком. OBOZREVATEL предлагает несколько советов, которые помогут вам выбрать отличный сюрприз.

Подарки на Рождество: что подарить женщине, мужчине, другу и коллеге

Что подарить девушке на Рождество

Лучшим подарком для девушки станет поход в СПА или салон красоты, сертификат на йогу или занятия фитнесом. Только помните, что с такими подарками следует быть осторожным и дарить только в том случае, если ваша любимая сама упоминала о подобных желаниях. Иначе дело может окончиться ссорой ("Он думает, что я некрасивая!").

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Еще один удачный подарок на Рождество – духи. Многие ученые-сексологи утверждают, что девушкам нравится, когда от них исходит выбранный любимым аромат.

Подарки на Рождество: что подарить женщине, мужчине, другу и коллеге

Что подарить парню на Рождество

Подобрать удачный подарок для своего мужчины получится, если вы обыграете его увлечения. Новые наушники для заядлого геймера, новая, удобная обувь для спортсмена, автомобильные аксессуары для автолюбителя.

Подарки на Рождество: что подарить женщине, мужчине, другу и коллеге

И конечно же нельзя забывать о романтических подарках! Ужин на двоих, который медленно перерастет в страстную рождественскую ночь – это отличный подарок.

Что подарить коллеге на Рождество

Актуальным подарком для коллег всегда будут кондитерские изделия. Конфетный набор, шоколад, торт и шампанское. Удачный подарок – это ежедневник. Также можно порадовать сотрудников забавными рождественскими безделушками, сделанными своими руками.

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В честь празднования Рождества OBOZREVATEL подготовил:

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Автор
Игорь Никитин
Темы
Рождество Праздники
Место
Украина
Тег
праздник
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Комментарии на сайте не модерированы
ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
По исследованиям рагульских ученых, в топе подарков на рождество свинoрылые предпочитают: 1) шмат сала 2) кастрюля с ремешками для подбородка 3)жовто-блакитный вантуз как именное оружие для поездки в Польшу
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