Подарки на Новый год 2020: что подарить ребенку, женщине, мужчине, бизнес-партнеру

Новый год не за горами, и как раз пора задуматься о том, что подарить своим близким – жене, мужу, детям, родным и друзьям.

Иногда выбрать подходящий подарок бывает нелегко, особенно, если вы стремитесь максимально угодить человеку. OBOZREVATEL предлагает несколько советов, которые помогут вам порадовать близких сюрпризами.

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Что подарить ребенку на Новый год

Чтобы подарок под елкой от Деда Мороза действительно порадовал ребенка, он должен быть ярким и впечатляющим. Хорошо, если сюрприз будет состоять сразу из нескольких небольших подарков разного размера и в разных упаковках.

Обратите внимание, что подарок для ребенка должен быть завернут в яркую упаковку – это 100-процентно вызовет интерес малыша. При этом само качество подарка должно быть на первом месте. Подбирая сюрприз для детей, в любом случае следует отталкиваться от их возраста.

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Так, если ребенку еще нет и трех лет, хорошим подарком для него будет, например, яркий новогодний костюм для утренника – мишка, зайчик или лисичка. А детская книжка-раскладушка станет приятным и полезным подарком для малыша.

Игрушки также будут хорошим подарком, только обязательно помните о том, что они должны быть изготовлены из качественных материалов и не содержать мелких деталей.

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Детям в возрасте от 3 до 6 лет можно подарить набор для рисования с альбомом, красками, карандашами. Для девочек прекрасным подарком будет кукольный набор с мини-спальней, гардеробом и кухней. А мальчики будут рады разным машинкам, солдатикам, вертолетам или роботам.

К подарку можно добавить и сладости – конфеты или мандарины.

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Если ребенку от 6 до 10 лет, отличным подарком для него станет поход в зоопарк, музей или в дельфинарий. Можно также подарить набор для рукоделия или моделирования.

Детям старше 10 лет можно дарить более серьезные подарки. Так, это может быть телефон, камера, плеер, сноуборд, ролики или коньки. Хорошим подарком будет также поездка с друзьями в детский лагерь или, например, билет на концерт любимого исполнителя.

Для девочки приятным подарком будет также красивая одежда, которую можно выбрать вместе с ней.

Чтобы уж точно не прогадать с подарком, можно сыграть с детьми в "почту Деда Мороза". Благодаря письму ребенка, которое вы пообещаете передать на Северный Полюс, вы точно узнаете, чего он хочет, и не ошибетесь в выборе сюрприза.

Что подарить на Новый год женщине

Если вы подбираете подарок женщине, хорошим вариантом будет, к примеру, путешествие: поездка на морской или горнолыжный курорт или просто уик-энд в одной из стран Европы.

Также приятным подарком будет парфюмерия, к примеру, классические зимние ароматы, которые отлично подойдут и для праздничной новогодней ночи.

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Можно рассматривать в качестве подарка на Новый год и ароматерапию. Это хороший способ расслабится в зимний вечер, приняв горячую ванну с морской солью и эфирными маслами.

Также женщине будут приятны такие подарки на Новый год, как, например, шуба, гастрономическая корзина с бутылкой вина и разными лакомствами, или даже подборка новогодних фильмов на DVD в эксклюзивной упаковке.

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Что подарить мужчине на Новый год

Если не знаете, что подарить мужчине на Новый год, можете рассмотреть такой подарок, как "купоны желаний", которые он сможет использовать на протяжении всего года. Их можно сделать своими руками, с помощью цветной бумаги и ручки, и сложить в красивую праздничную коробку.

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Если мужчина, которому вы хотите подобать подарок, является автолюбителем, хорошим подарком для него будут автомобильные аксессуары. Так, например, идеально подойдут ароматизатор в форме елочки или авто-смайл – прибор, который помогает выразить эмоции автомобилиста и, кроме того, является оригинальной подсветкой.

Также хорошими идеями для подарков на Новый год мужчине будут, например, урок катания на сноуборде, элитный алкоголь, термобелье, качественные кожаные портмоне, ремень или обложка на водительское удостоверение.

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Что подарить бизнес-партнеру на Новый год

В качестве подарков для бизнес-партнеров подойдут ежедневники в кожаном переплете, эксклюзивные ручки с гравировкой, винтажные статуэтки, настольные игры, элитный алкоголь, бокалы с гравировкой и прочее. Подбирая подарок партнеру по бизнесу, учтите его интересы и хобби.

Можно заказать нанесение гравировки с пожеланием удачи в бизнесе или с изображением фирменного логотипа партнера, это обязательно произведет впечатление и укрепит деловые отношения.

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Что дарить своим близким на Новый год, решать только вам. Главное – помните о самом важном правиле: независимо от того, кому вы дарите подарок, выбирайте его искренне и с любовью. Дарите и принимайте подарки с удовольствием! Радостных новогодних праздников!

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