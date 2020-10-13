Подарки ко Дню защитника Украины: 25 небанальных идей

День защитника Украины отмечается ежегодно в нашей стране 14 октября. В этот день принято поздравлять всех тех, кто посвящает жизнь защите нашего государства.

Для тех, кто еще не выбрал, что подарить на праздник, OBOZREVATEL подготовил подборку оригинальных идей подарков для парней, девушек и коллег.

Что подарить мужчине на День защитника Украины

Спортивные принадлежности: к примеру, гантели, футбольный мяч, груша и перчатки для бокса, эспандер, кэндама, фрисби, латексный ремень для фитнеса.

Фляга или набор рюмок с украинской символикой.

Съедобный букет.

Одежда: рубашка, футболка, свитер, толстовка, шарф, перчатки, ремень, кейс носков, домашний халат.

Глобус.

Сертификат на роуп-джампинг или другой экстремальный вид спорта, пейнтбол с друзьями и т.п.

Рюкзак.

Техника: смартфон, наушники, флешка, фитнес-браслет, клавиатура с подсветкой, проектор и т.п.

Тренажеры для мозга: деревянные и металлические головоломки, паззлы, кубик Рубика, настольные игры, книги.

Металлические кубики для охлаждения крепких напитков.

Романтический вечер для двоих, если поздравляете парня или супруга.

Чтобы подарить хороший подарок мужчине на День защитника, стоит узнать о его предпочтениях Pixabay

Что подарить девушке на День защитника Украины

Серебряный или золотой кулон, кожаный кошелек с украинской символикой.

Скретч-карта Украины или мира.

Косметика.

Аромалампа и набор эфирных масел.

Красивое кружевное белье.

Сертификат в спа-салон.

Мягкая подушка.

Большая корзина с вином и сладостями.

Дизайнерские наушники.

Постельное белье с оригинальным изображением.

Подарок девушке на День защитника Украины стоит сопроводить красивым букетом Pixabay

Что подарить коллеге

Чтобы удачно подобрать подарок для коллеги, стоит сориентироваться в предпочтениях человека. Например, это могут быть:

походный рюкзак;

скретч-карта гор Украины;

кепка с символичным принтом;

подарок с украинской символикой: канцелярия, кружка, фляга, рюмки и другая посуда, аксессуары и т.д.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы лучшие предложения скидок на подарки на День защитника Украины.