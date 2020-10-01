Подарки ко Дню учителя: 10 лучших идей

Анна Паскевич Праздники 11:39, 1.10.2020

День учителя в Украине в 2020 году отмечается в воскресенье, 4 октября. Школьники и их родители традиционно поздравляют своих педагогов теплыми словами, цветами и презентами.

Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует несколько интересных идей подарков ко Дню учителя.

Что подарить на День учителя

  • Съедобный набор. Это может быть подарочная корзина с продуктами, набор меда, букет из фруктов, конфет и сладостей.

  • Именная ваза, которая поможет учителю решить проблему с большим количеством цветов в праздники. Подарите такую вазу вместе с букетом.

  • Подарочный сертификат: в магазин косметики, белья, спортивный, книжный, продуктовый, хозяйственный магазин и т.п.

  • Абонемент в театр, кино, спа-салон.

Школьники и их родители поздравляют учителей теплыми словами, цветами и презентами
Pixabay

  • Торт на заказ. Рисунок для торта могут сделать дети, а опытный кондитер перерисует его на изделие.

  • Набор для творчества: рукоделия, выпечки, рисования, лепки и т.д.

  • Подарок своими руками. Это может быть красивая открытка, общее фото класса или коллаж из самых ярких моментов.

  • Хорошая книга.

  • Красивые именные ручка и записная книжка – такой сюрприз пригодится каждому учителю.

  • Подарок-антистресс: игрушка или сувенир, которые всегда можно найти в магазине подарков.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях в День учителя.

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