Подарки ко Дню учителя: 10 лучших идей
День учителя в Украине в 2020 году отмечается в воскресенье, 4 октября. Школьники и их родители традиционно поздравляют своих педагогов теплыми словами, цветами и презентами.
Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует несколько интересных идей подарков ко Дню учителя.
Что подарить на День учителя
Съедобный набор. Это может быть подарочная корзина с продуктами, набор меда, букет из фруктов, конфет и сладостей.
Именная ваза, которая поможет учителю решить проблему с большим количеством цветов в праздники. Подарите такую вазу вместе с букетом.
Подарочный сертификат: в магазин косметики, белья, спортивный, книжный, продуктовый, хозяйственный магазин и т.п.
Абонемент в театр, кино, спа-салон.
Торт на заказ. Рисунок для торта могут сделать дети, а опытный кондитер перерисует его на изделие.
Набор для творчества: рукоделия, выпечки, рисования, лепки и т.д.
Подарок своими руками. Это может быть красивая открытка, общее фото класса или коллаж из самых ярких моментов.
Хорошая книга.
Красивые именные ручка и записная книжка – такой сюрприз пригодится каждому учителю.
Подарок-антистресс: игрушка или сувенир, которые всегда можно найти в магазине подарков.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях в День учителя.