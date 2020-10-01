Подарки ко Дню учителя: 10 лучших идей

День учителя в Украине в 2020 году отмечается в воскресенье, 4 октября. Школьники и их родители традиционно поздравляют своих педагогов теплыми словами, цветами и презентами.

Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует несколько интересных идей подарков ко Дню учителя.

Что подарить на День учителя

Съедобный набор. Это может быть подарочная корзина с продуктами, набор меда, букет из фруктов, конфет и сладостей.

Именная ваза , которая поможет учителю решить проблему с большим количеством цветов в праздники. Подарите такую вазу вместе с букетом.

Подарочный сертификат : в магазин косметики, белья, спортивный, книжный, продуктовый, хозяйственный магазин и т.п.

Абонемент в театр, кино, спа-салон.

Торт на заказ . Рисунок для торта могут сделать дети, а опытный кондитер перерисует его на изделие.

Набор для творчества : рукоделия, выпечки, рисования, лепки и т.д.

Подарок своими руками . Это может быть красивая открытка, общее фото класса или коллаж из самых ярких моментов.

Хорошая книга.

Красивые именные ручка и записная книжка – такой сюрприз пригодится каждому учителю.

Подарок-антистресс: игрушка или сувенир, которые всегда можно найти в магазине подарков.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях в День учителя.