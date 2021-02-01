Подарки ко Дню святого Валентина: 15 удивительных идей

Анна Паскевич Праздники 03:48, 1.02.2021

День святого Валентина – праздник всех влюбленных, который ежегодно отмечается 14 февраля. В этот день пары дарят друг другу подарки и признаются в любви.

Чтобы не быть банальным и действительно удивить друга, в качестве сюрприза стоит подобрать что-то нестандартное. Портал BuzzFeed публикует подборку необычных идей.

  • Магнитные шахматы

Такие шахматы можно повесить на стену: они не будут переворачиваться и занимать драгоценное место на столе.

Магнитные шахматы
Etsy

  • Светильник в виде Луны

Светильник в форме Луны
Amazon

  • Бомбочка для ванны с ароматом лаванды

Бомбочка для ванны
Bigl.ua

  • Плед в виде лепешки

Одеяло в форме лепешки
Amazon

  • Отельный брелок в стиле ретро

Отельный брелок в стиле ретро
Amazon

  • Настенный горшок для полива растений

Горшок для полива растений
Amazon

  • Беспроводной карманный проектор

Эта вещица способна превратить любое место в кинотеатр.

Беспроводной карманный проектор
BuzzFeed

  • Дождевой душ

Дождевой душ
Amazon

  • Набор вяленого мяса с ароматами со всего мира

Набор вяленого мяса
Man Crates

  • Веселая игрушка-антистресс

Игрушка-антистресс
Amazon

  • Многоразовые светящиеся палочки

Светящиеся палочки для еды
Amazon

  • Космическая ручка

Она может писать под водой, при экстремальных температурах, в невесомости и под любым углом.

Космическая ручка
Amazon

  • Освежитель воздуха для автомобиля в форме желудя

Освежитель воздуха для автомобиля
Amazon

  • Мини-вафельница

Мини-вафельница
Amazon

  • Увлажнитель воздуха / диффузор эфирных масел в виде домика

Такой домик способен выполнять функцию светильника и создавать успокаивающую атмосферу в помещении.

Увлажнитель воздуха в форме домика
Etsy

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда и сколько выходных будет в феврале 2021 года в Украине. На последний месяц зимы приходится несколько популярных праздников.

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