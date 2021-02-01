Подарки ко Дню святого Валентина: 15 удивительных идей

День святого Валентина – праздник всех влюбленных, который ежегодно отмечается 14 февраля. В этот день пары дарят друг другу подарки и признаются в любви.

Чтобы не быть банальным и действительно удивить друга, в качестве сюрприза стоит подобрать что-то нестандартное. Портал BuzzFeed публикует подборку необычных идей.

Магнитные шахматы

Такие шахматы можно повесить на стену: они не будут переворачиваться и занимать драгоценное место на столе.

Магнитные шахматы Etsy

Светильник в виде Луны

Светильник в форме Луны Amazon

Бомбочка для ванны с ароматом лаванды

Бомбочка для ванны Bigl.ua

Плед в виде лепешки

Одеяло в форме лепешки Amazon

Отельный брелок в стиле ретро

Отельный брелок в стиле ретро Amazon

Настенный горшок для полива растений

Горшок для полива растений Amazon

Беспроводной карманный проектор

Эта вещица способна превратить любое место в кинотеатр.

Беспроводной карманный проектор BuzzFeed

Дождевой душ

Дождевой душ Amazon

Набор вяленого мяса с ароматами со всего мира

Набор вяленого мяса Man Crates

Веселая игрушка-антистресс

Игрушка-антистресс Amazon

Многоразовые светящиеся палочки

Светящиеся палочки для еды Amazon

Космическая ручка

Она может писать под водой, при экстремальных температурах, в невесомости и под любым углом.

Космическая ручка Amazon

Освежитель воздуха для автомобиля в форме желудя

Освежитель воздуха для автомобиля Amazon

Мини-вафельница

Мини-вафельница Amazon

Увлажнитель воздуха / диффузор эфирных масел в виде домика

Такой домик способен выполнять функцию светильника и создавать успокаивающую атмосферу в помещении.

Увлажнитель воздуха в форме домика Etsy

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда и сколько выходных будет в феврале 2021 года в Украине. На последний месяц зимы приходится несколько популярных праздников.