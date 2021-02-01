Подарки ко Дню святого Валентина: 15 удивительных идей
День святого Валентина – праздник всех влюбленных, который ежегодно отмечается 14 февраля. В этот день пары дарят друг другу подарки и признаются в любви.
Чтобы не быть банальным и действительно удивить друга, в качестве сюрприза стоит подобрать что-то нестандартное. Портал BuzzFeed публикует подборку необычных идей.
Магнитные шахматы
Такие шахматы можно повесить на стену: они не будут переворачиваться и занимать драгоценное место на столе.
Светильник в виде Луны
Бомбочка для ванны с ароматом лаванды
Плед в виде лепешки
Отельный брелок в стиле ретро
Настенный горшок для полива растений
Беспроводной карманный проектор
Эта вещица способна превратить любое место в кинотеатр.
Дождевой душ
Набор вяленого мяса с ароматами со всего мира
Веселая игрушка-антистресс
Многоразовые светящиеся палочки
Космическая ручка
Она может писать под водой, при экстремальных температурах, в невесомости и под любым углом.
Освежитель воздуха для автомобиля в форме желудя
Мини-вафельница
Увлажнитель воздуха / диффузор эфирных масел в виде домика
Такой домик способен выполнять функцию светильника и создавать успокаивающую атмосферу в помещении.
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