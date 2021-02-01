Подарки ко Дню святого Валентина: 15 удивительных идей

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Праздники
1,0 т.
Освежитель воздуха для автомобиля / горшок для полива цветов

День святого Валентина – праздник всех влюбленных, который ежегодно отмечается 14 февраля. В этот день пары дарят друг другу подарки и признаются в любви.

Чтобы не быть банальным и действительно удивить друга, в качестве сюрприза стоит подобрать что-то нестандартное. Портал BuzzFeed публикует подборку необычных идей.

  • Магнитные шахматы

Такие шахматы можно повесить на стену: они не будут переворачиваться и занимать драгоценное место на столе.

Магнитные шахматы
  • Светильник в виде Луны
Светильник в форме Луны
  • Бомбочка для ванны с ароматом лаванды
Бомбочка для ванны
  • Плед в виде лепешки
Одеяло в форме лепешки
  • Отельный брелок в стиле ретро
Отельный брелок в стиле ретро
  • Настенный горшок для полива растений
Горшок для полива растений
  • Беспроводной карманный проектор

Эта вещица способна превратить любое место в кинотеатр.

Беспроводной карманный проектор
  • Дождевой душ
Дождевой душ
  • Набор вяленого мяса с ароматами со всего мира
Набор вяленого мяса
  • Веселая игрушка-антистресс
Игрушка-антистресс
  • Многоразовые светящиеся палочки
Светящиеся палочки для еды
  • Космическая ручка

Она может писать под водой, при экстремальных температурах, в невесомости и под любым углом.

Космическая ручка
  • Освежитель воздуха для автомобиля в форме желудя
Освежитель воздуха для автомобиля
  • Мини-вафельница
Мини-вафельница
  • Увлажнитель воздуха / диффузор эфирных масел в виде домика

Такой домик способен выполнять функцию светильника и создавать успокаивающую атмосферу в помещении.

Увлажнитель воздуха в форме домика

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