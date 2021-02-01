Подарки ко Дню святого Валентина: 15 удивительных идей

День святого Валентина – праздник всех влюбленных, который ежегодно отмечается 14 февраля. В этот день пары дарят друг другу подарки и признаются в любви.

Чтобы не быть банальным и действительно удивить друга, в качестве сюрприза стоит подобрать что-то нестандартное. Портал BuzzFeed публикует подборку необычных идей.

Магнитные шахматы

Такие шахматы можно повесить на стену: они не будут переворачиваться и занимать драгоценное место на столе.

Светильник в виде Луны

Бомбочка для ванны с ароматом лаванды

Плед в виде лепешки

Отельный брелок в стиле ретро

Настенный горшок для полива растений

Беспроводной карманный проектор

Эта вещица способна превратить любое место в кинотеатр.

Дождевой душ

Набор вяленого мяса с ароматами со всего мира

Веселая игрушка-антистресс

Многоразовые светящиеся палочки

Космическая ручка

Она может писать под водой, при экстремальных температурах, в невесомости и под любым углом.

Освежитель воздуха для автомобиля в форме желудя

Мини-вафельница

Увлажнитель воздуха / диффузор эфирных масел в виде домика

Такой домик способен выполнять функцию светильника и создавать успокаивающую атмосферу в помещении.

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