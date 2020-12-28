Почему в СССР запрещали отмечать Новый год и наряжать елку: пояснение

Впервые праздновать Новый год власть в России запретила во время Первой мировой войны, когда эту традицию осудили как "немецкий обычай".

Большевики, пришедшие к власти в октябре 1917 года, отменили этот запрет, поскольку Германия из врага превратилась в товарища по интернациональному коммунистическому движению.

Однако и в их рядах нашлись те, кто счел праздник пережитком "буржуазного прошлого". Так, Новый год у коммунистов ассоциировался с рождественской елкой и попал под гонения вместе с Рождеством, которое до революции считалось главным праздником.

После смерти Владимира Ленина в 1924 году Новый год перестал быть веселым торжеством с его характерными атрибутами.

Зимние праздники в течение нескольких лет считались нежелательными и находились под давлением власти, все мероприятия строго регламентировались, а за продажу елок наказывали крупнейшим штрафом в 100 рублей (это было больше средней зарплаты) или месяцем принудительных работ.

Новый год попал под гонения в СССР вместе с Рождеством Wikipedia

До конца 20-х годов Новый год и Рождество по инерции оставались государственными выходными, однако с усилением антирелигиозной компании стали обычными рабочими днями.

В конце декабря 1935 года в газете "Правда" была неожиданно опубликована статья, автор которой, Павел Постышев, призывал реабилитировать Новый год в СССР. Сразу же было налажено производство игрушек, на базары вернулись елки и мишура.

Новый год стали отмечать преимущественно как детский праздник, лишенный религиозного смысла. Более того, он был единственным праздником в СССР, которому не придавался какой-либо политический или идеологический подтекст. А с 1947 года Новый год вновь признали государственным выходным днем, что поспособствовало росту его популярности.

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