Почему в СССР 17 лет не отмечали День победы: в сети вспомнили странное обстоятельство

В СССР 9 мая был объявлен Днем Победы и выходным днем в первый же год после победы во Второй мировой войне.

Однако известно, что при Сталине и Хрущеве 9 мая был рабочим днем. Об этом факте вспомнили российские СМИ. OBOZREVATEL выяснял, почему в течение 17 лет в СССР не отмечался День победы и как он вернулся вновь.

После Победы rg.ru

День Победы дважды в год

8 мая 1945 года указом Президиума Верховного Совета СССР 9 мая был объявлен Днем всенародного торжества, Праздником Победы, и, следовательно, нерабочим днем.

Также поначалу День Победы в СССР отмечался еще 3 сентября – в дату победы над милитаризированной Японией. По указу Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года 3 сентября также был объявлен нерабочим днем.

Таким образом, День Победы праздновался дважды в год в течение трех лет – с 1945 по 1947 год.

День Победы в Москве rg.ru

Почему Сталин отменил День Победы

Празднование Дня Победы было отменено 24 декабря 1947 года – новым постановлением Президиума Верховного Совета CCCP.

По одной версии, после начала холодной войны в 1946 году организовывать масштабные празднества по всей стане было неуместно и накладно: все трудились над восстановлением разрушенных городов, строили заводы. В частности, чтобы быть готовыми отразить новое нападение.

По другой версии, Сталин отменил празднование Дня Победы, поскольку считал послевоенную популярность маршала Георгия Жукова прямой угрозой своему посту.

День Победы перестал быть выходным днем в СССР в 1947 году rg.ru

Как День Победы вернулся в СССР

С конца 50-х годов Никита Хрущев постоянно получал предложения вернуть День Победы как праздничный и выходной день. Но Хрущев был категорически против – по той причине, что 9 мая у людей ассоциировался со Сталиным.

Ситуация изменилась лишь в 1965 году при Леониде Брежневе, когда вышло постановление о том, что День Победы 9 мая вновь становится праздничным и выходным днем.

Объясняют это тем, что Брежнев любил пышные празднества и масштабные мероприятия. Так, в частности, у него был полный комплект наград, большинство из которых он присвоил себе сам.

Брежнев вернул День Победы в 1965 году rg.ru

Кроме того, в 1965 году исполнилось 20 лет со дня Победы. В Советском Союзе выросло поколение тех, кто не видел войну, а живые ее свидетели состарились и не принимали участия в политической жизни. Также Москва в 1965 году удостоилась звания "Города-героя".

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