Почему в СССР 17 лет не отмечали День победы: в сети вспомнили странное обстоятельство
В СССР 9 мая был объявлен Днем Победы и выходным днем в первый же год после победы во Второй мировой войне.
Однако известно, что при Сталине и Хрущеве 9 мая был рабочим днем. Об этом факте вспомнили российские СМИ. OBOZREVATEL выяснял, почему в течение 17 лет в СССР не отмечался День победы и как он вернулся вновь.
День Победы дважды в год
8 мая 1945 года указом Президиума Верховного Совета СССР 9 мая был объявлен Днем всенародного торжества, Праздником Победы, и, следовательно, нерабочим днем.
Также поначалу День Победы в СССР отмечался еще 3 сентября – в дату победы над милитаризированной Японией. По указу Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года 3 сентября также был объявлен нерабочим днем.
Таким образом, День Победы праздновался дважды в год в течение трех лет – с 1945 по 1947 год.
Почему Сталин отменил День Победы
Празднование Дня Победы было отменено 24 декабря 1947 года – новым постановлением Президиума Верховного Совета CCCP.
По одной версии, после начала холодной войны в 1946 году организовывать масштабные празднества по всей стане было неуместно и накладно: все трудились над восстановлением разрушенных городов, строили заводы. В частности, чтобы быть готовыми отразить новое нападение.
По другой версии, Сталин отменил празднование Дня Победы, поскольку считал послевоенную популярность маршала Георгия Жукова прямой угрозой своему посту.
Как День Победы вернулся в СССР
С конца 50-х годов Никита Хрущев постоянно получал предложения вернуть День Победы как праздничный и выходной день. Но Хрущев был категорически против – по той причине, что 9 мая у людей ассоциировался со Сталиным.
Ситуация изменилась лишь в 1965 году при Леониде Брежневе, когда вышло постановление о том, что День Победы 9 мая вновь становится праздничным и выходным днем.
Объясняют это тем, что Брежнев любил пышные празднества и масштабные мероприятия. Так, в частности, у него был полный комплект наград, большинство из которых он присвоил себе сам.
Кроме того, в 1965 году исполнилось 20 лет со дня Победы. В Советском Союзе выросло поколение тех, кто не видел войну, а живые ее свидетели состарились и не принимали участия в политической жизни. Также Москва в 1965 году удостоилась звания "Города-героя".
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