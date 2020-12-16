Письмо от святого Николая: как написать для ребенка

Анна Паскевич Праздники 12:35, 16.12.2020 Обновлено: 13:16, 16.12.2020

Чтобы порадовать ребенка и мотивировать его к дальнейшему развитию и успешной учебе, родители могут написать для него письмо от святого Николая, которое будет дополнением к традиционному подарку.

Сделать это можно по специальному шаблону, в который можно добавить имя и отметить добрые поступки сына или дочки. Специально для своих читателей OBOZREVATEL собрал несколько таких образцов.

Шаблон для письма от святого Николая
Pixabay
Образец письма от святого Николая
Шаблон праздничного конверта
Pixabay
Конверт для письма от святого Николая
Pixabay
Шаблон для письма от Николая Угодника
Pixabay
Конверт от святого Николая
Pixabay
Шаблон для письма от святого Николая Чудотворца
Pixabay
Письмо от святого Николая ребенку
Pixabay

В качестве адреса святого Николая можно написать: "Канцелярия святого Николая". Также можно указать адрес резиденции святого на Гуцульщине, которая работает и получает письма круглый год: НПП "Гуцульщина", улица Дружбы, 84, г. Косов, Косовский район, Ивано-Франковская область, 78600.

Как известно, День святого Николая отмечается ежегодно 19 декабря. С особым нетерпением праздника ждут дети, поскольку с утра они находят под своей подушкой подарки от Чудотворца.

Многие родители рассказывают, что в течение года Николай наблюдает за поведением ребенка. Послушным детям он приносит сладости, книжки или игрушки, а непослушным – розги.

Так, по преданию, при жизни Николай Угодник был очень добрым и кротким человеком. Однажды он спас от бесчестия трех бедных сестер, которых отец планировал отправить зарабатывать на хлеб блудом. Три ночи подряд святой Николай Чудотворец через окно подбрасывал по куску золота в комнату девушек.

Благодаря этой истории и появился обычай дарить подарки детям на День Николая.

Ранее OBOZREVATEL публиковал 15 идей для подарков детям на День святого Николая, а также рассказывал, когда лучше всего положить подарок под подушку.

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