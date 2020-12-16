Письмо от святого Николая: как написать для ребенка

Чтобы порадовать ребенка и мотивировать его к дальнейшему развитию и успешной учебе, родители могут написать для него письмо от святого Николая, которое будет дополнением к традиционному подарку.

Сделать это можно по специальному шаблону, в который можно добавить имя и отметить добрые поступки сына или дочки. Специально для своих читателей OBOZREVATEL собрал несколько таких образцов.

В качестве адреса святого Николая можно написать: "Канцелярия святого Николая". Также можно указать адрес резиденции святого на Гуцульщине, которая работает и получает письма круглый год: НПП "Гуцульщина", улица Дружбы, 84, г. Косов, Косовский район, Ивано-Франковская область, 78600.

Как известно, День святого Николая отмечается ежегодно 19 декабря. С особым нетерпением праздника ждут дети, поскольку с утра они находят под своей подушкой подарки от Чудотворца.

Многие родители рассказывают, что в течение года Николай наблюдает за поведением ребенка. Послушным детям он приносит сладости, книжки или игрушки, а непослушным – розги.

Так, по преданию, при жизни Николай Угодник был очень добрым и кротким человеком. Однажды он спас от бесчестия трех бедных сестер, которых отец планировал отправить зарабатывать на хлеб блудом. Три ночи подряд святой Николай Чудотворец через окно подбрасывал по куску золота в комнату девушек.

Благодаря этой истории и появился обычай дарить подарки детям на День Николая.

Ранее OBOZREVATEL публиковал 15 идей для подарков детям на День святого Николая, а также рассказывал, когда лучше всего положить подарок под подушку.