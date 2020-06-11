Петров пост 2020: когда начинается и что нельзя есть

В понедельник, 15 июня, начинается многодневный Петров пост. Это один из двух летних постов, который был установлен в честь двух самых почитаемых апостолов – Петра и Павла.

Также его называют Апостольский или Петропавловский; в народе он получил название Петровка. В 2020 году Петров пост длится 27 дней – до 12 июля. О том, как правильно соблюдать пост, что можно и что нельзя употреблять в пищу, рассказывает OBOZREVATEL.

Петров пост был установлен в честь апостолов Петра и Павла pravmir.ru

Когда Петров пост в 2020 году

Начало Петрова поста не имеет за собой фиксированной даты. Так, начинается он в понедельник, через неделю после Троицы, после девятого воскресения по Пасхе, а заканчивается всегда в День Петра и Павла 12 июля.

Таким образом, в 2020 году Петров пост начинается 15 июня, а длительность его составляет 27 дней.

Что нельзя есть в Петров пост

Апостольский пост не является строгим, но, как и в любой другой пост, во время него нельзя употреблять в пищу мясо, молоко, молочные продукты, яйца и блюда из них.

Также желательно отказаться от спиртного и воздержаться от вредных привычек.

Петров пост: что можно есть Иллюстративное фото / Pixabay

Что можно есть в Петров пост

Постная трапеза может включать в себя овощи, зелень, крупы, грибы, ягоды, фрукты, сухофрукты, орехи, мед и, соответственно, блюда из этих продуктов.

В определенные дни Петропавловского поста разрешается некоторое послабление, когда можно есть рыбу, морепродукты и выпить немного вина.

По понедельникам в Петров пост разрешена горячая пища без растительного масла. Во вторник, четверг, субботу и воскресенье можно есть рыбу. По средам и пятницам следует соблюдать строгий пост в виде сухоядения (можно пить воду, есть хлеб, сырые овощи, фрукты и ягоды).

В Петров пост по некоторым дням можно есть рыбу Иллюстративное фото / Pixabay

Петров пост 2020: календарь питания по дням

Сам день Петра и Павла 12 июля не является частью поста, однако если он выпадает на среду или пятницу, то также является постным. В этом случае пост послабляется: разрешается употребление растительного масла и рыбы.

Петров пост 2020: календарь питания Иллюстративное фото / Pixabay

Что нельзя делать в Петров пост

Наши предки в Петров пост старались не брать в руки иголку и вообще отказывались от занятий рукоделием. По поверью, так можно было "зашить" все хорошее и привлечь неприятности.

Издавна в Петров пост, по примете, не стриглись, чтобы не остаться без счастья и удачи.

Желательно не давать и не брать ничего в долг.

В Петров пост нельзя играть свадьбу: из-за ограничений в еде и запрета любых гуляний и веселий. Также, по поверью, семья, которая сыграет свадьбу в Петров пост, не будет крепкой.

Ко Дню Петра и Павла обязательно делали уборку дома и выносили весь мусор.

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