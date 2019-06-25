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Петров пост 2019: что можно есть в первую неделю

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24 июня после праздника Троица у православных украинцев начался Петров пост.

Это летний многодневный пост, установленный в память двух наиболее почитаемых апостолов – Петра и Павла. В отличие от Большого, он не такой строгий.

OBOZREVATEL предлагает узнать о запретах в рационе на этот период, чтобы мирно дождаться светлого праздника апостолов Петра и Павла.

В этот период нельзя есть мясо, молочную продукцию, яйца, но в некоторые дни недели можно есть рыбу. Основу постного стола составляет зелень и блюда из нее (щи, окрошка, холодный борщ), крупы, ягоды.

Петров пост 2019: что можно есть в первую неделю

Pexel.com

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Что разрешено в первую неделю Петрова поста:

  • употребление горячей пищи без масла;

  • по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям разрешена рыба;

  • среда и пятница – день сухоедения (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед);

  • в выходные дни допускается вино;

  • в церковный праздник Рождества Иоанна Предтечи (7 июля) можно есть рыбу;

  • день апостолов Петра и Павла (12 июля) не входит в пост. Однако, если он выпадает на среду или пятницу, то есть постным (невысокая степень строгости – разрешена пища с маслом, рыба).

Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог пояснила украинцам, чем питаться в Петров пост.

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Место
Украина
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