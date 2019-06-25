Петров пост 2019: что можно есть в первую неделю

24 июня после праздника Троица у православных украинцев начался Петров пост.
Это летний многодневный пост, установленный в память двух наиболее почитаемых апостолов – Петра и Павла. В отличие от Большого, он не такой строгий.
OBOZREVATEL предлагает узнать о запретах в рационе на этот период, чтобы мирно дождаться светлого праздника апостолов Петра и Павла.
В этот период нельзя есть мясо, молочную продукцию, яйца, но в некоторые дни недели можно есть рыбу. Основу постного стола составляет зелень и блюда из нее (щи, окрошка, холодный борщ), крупы, ягоды.
Pexel.com
Что разрешено в первую неделю Петрова поста:
употребление горячей пищи без масла;
по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям разрешена рыба;
среда и пятница – день сухоедения (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед);
в выходные дни допускается вино;
в церковный праздник Рождества Иоанна Предтечи (7 июля) можно есть рыбу;
день апостолов Петра и Павла (12 июля) не входит в пост. Однако, если он выпадает на среду или пятницу, то есть постным (невысокая степень строгости – разрешена пища с маслом, рыба).
Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог пояснила украинцам, чем питаться в Петров пост.
Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!