Петров день: приметы и что нельзя делать 3 января

3 января православная церковь отмечает день святителя-чудотворца Петра.

В народе праздник также называют Петр-Полукорм. Это связано с тем, что к этому дню половина заготовок на зиму была израсходована. Поэтому хозяева подсчитывали свои запасы и старались распределить так, чтобы их хватило до весны. OBOZREVATEL предлагает читателям узнать о приметах и о том, что категорически нельзя делать 3 января.

Петров день khersonmasternews.com.ua

Петров день: приметы

Отсутствие снега до 3 января предвещает тяжелый и неурожайный год. А обильные снегопады, наоборот, сулят богатый урожай;

По погоде на Петров день предсказывали погоду на сентябрь;

Если 3 января эхо в лесу слышится далеко и отчетливо, то скоро придут сильные морозы;

Если рассвет ярко-красный, значит будет метель;

Если в течение дня ветер поменяет направление по часовой стрелке, скоро будет оттепель;

Если человек родился 3 января, значит он будет хозяйственным.

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Что нельзя делать на Петров день

В этот день нельзя подслушивать и подглядывать, потому что в скором времени можно потерять зрение и слух;

3 января никому не желают здоровья и счастья, так как сбудется все наоборот;

Нельзя давать клятвы и обещания, а также брать любые находки с земли. Это предвещает потери в будущем.

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