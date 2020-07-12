Петров день 2020: как правильно выйти из поста

Алина Мельник Праздники 09:15, 12.07.2020

В День памяти Петра и Павла, известный как Петров день, у православных заканчивается многодневный Петров пост. В 2020 году он пришелся на период с 15 июня по 12 июля и таким образом продлился 27 дней.

Этот летний пост не относится к разряду строгих, так как в некоторые его дни к употреблению разрешена рыба. Но несмотря на это, из поста стоит выходить осторожно, чтобы не нанести удар здоровью. OBOZREVATEL расскажет, как правильно это сделать.

Что можно есть в Петров день?

В День Петра и Павла пост заканчивается, поэтому в еде нет ограничений.

Почему в День Петра и Павла нельзя есть все, что хочется?

Организм человека, который соблюдает пост, за несколько недель перестраивается, и, чтобы не получить проблему с пищеварением, к обычному рациону стоит возвращаться не сразу, а плавно.

В День Петра и Павла лучше не выходить резко из поста
azbyka.ru

Как правильно выйти из Петровского поста:

  • стоит чередовать легкую и тяжелую, жирную пищу;

  • не переедать на ночь;

  • есть маленькими порциями;

  • начиная выходить из поста, лучше всего есть каши;

  • включить в рацион кисломолочные продукты;

  • чай и кофе пить слабыми и понемногу, достаточно 1-2 чашек в день;

  • с алкоголем также стоит быть осторожным, выпивая немного и избегая особо крепких напитков.

Стоит правильно выходить из поста, чередуя легкую и тяжелую пищу
Иллюстративное фото / Pixabay

Какие посты еще предстоят в 2020 году?

  • Успенский пост – 14 августа – 27 августа 2020 года.

  • Рождественский пост (Филиппов пост) – 28 ноября – 6 января 2020.

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