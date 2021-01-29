День апостола Петра: что нельзя делать 29 января, традиции и молитва

Пятница, 29 января, в народном календаре – Петра Вериги. Так, православная церковь в Украине в этот день отмечает поклонение честным веригам апостола Петра – цепям, которыми был скован святой во время своих арестов.

Другие названия праздника – Петр Полукорм, Петров день, Петр, День Петра, День Полукорма. Наши предки в это время по обычаю проверяли остатки запасов на зиму, чтобы определить, хватит ли их до следующего урожая. Подробнее о традициях, обычаях и запретах 29 января читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Поклонение честным веригам апостола Петра: история

Около 42 года Петр по приказу царя Иудеи Ирода Агриппы был арестован за проповедь о Спасителе Иисусе Христе. В темнице апостол был скован двумя железными цепями (веригами).

В ночь перед судом над святым ангел Божий снял с Петра цепи и чудесным образом вывел его из заключения. В память о чуде христиане хранят вериги как священную реликвию: в настоящее время они находятся в базилике Сан-Пьетро-ин-Винколи в Риме.

Священнослужители выносят реликвию на поклонение народу, а верующие обращаются к ней в случае разных недугов.

В ночь перед судом над святым ангел Божий снял с Петра цепи gallerix.ru

Традиции на Петра Вериги

В старину в День Петра люди заказывали молебны апостолу: это должно было обеспечить хороший урожай.

Наши предки считали, что к Петру домашний скот съедает около половины запасов корма, поэтому 29 января проводили "учет" остатков. Крестьяне подсчитывали, хватит ли пропитания людям и животным до нового урожая. Если припасов оказывалось меньше половины, их расход приходилось сокращать (отсюда название праздника – Полукорм ).

На Петра Вериги по обычаю заготовляли древесину и расчищали участки леса под посев хлеба.

Особенно в Петров день опасались волков: для защиты скота от хищников проводили "защитные" обряды, например "замыкали" очаг, вешая на него цепи с камнями.

По этой же причине старались не брать в руки острые предметы, заниматься рукоделием.

На Петра Вериги по обычаю заготовляли древесину Pixabay

Что нельзя делать на Петра Вериги

Стирать – это считается большим грехом.

Злиться, конфликтовать, сквернословить.

Приметы 29 января

Ночь на Петра Вериги лунная, в небе видны звезды – к урожаю; год будет счастливым.

Ночь пасмурная – к неурожаю, болезням скота.

Мороз – лето будет жарким.

Пес катается по снегу – к потеплению.

Сны на 29 января толкуются так: медведь – большой враг; новый дом – к спокойной жизни без хлопот; лес – заблуждение; обуваться – к дороге; молиться – к примирению.

Молитва апостолу Петру

Молитва апостолу Петру

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