Первый день зимы: самые яркие поздравления и картинки

В воскресенье, 1 декабря, в права заступила зима, сменив туманную осень. Хоть почти нигде в Украине нет снега, но людей уже потихоньку накрывает сказочная атмосфера и хлопоты по подготовке к новогодним праздникам.
OBOZREVATEL собрал для своих читателей самые яркие поздравление с первым днем зимы (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Первый день зимы
Летит снежинкой поздравление
С прекрасным, первым днем зимы!
Сегодня – супернастроения
Всем от души желаем мы!
Поздравление в первый день зимы
Факты
Загадай желание
В первый день зимы.
И оно исполнится,
Только верь и жди.
Ведь зима – волшебница,
Добрая, при том.
Знаю, счастье встретится,
И зайдет в твой дом!
Выходи скорей – на дворе зима,
Будем ведрами собирать мы чудеса.
Слепим бабу снежную и снеговика,
Пусть веселье нас не покидает никогда.
Поздравление в первый день зимы
Народная правда
Поздравляю тебя с зимою!
С этой снежной порою года!
Когда с искренней чистотою
В белом платье поет природа!
Пусть зима принесет тебе счастье!
И укроет от горя снегами!
Пусть на улице будет ненастье –
А душа светит солнца лучами!
Поздравление в первый день зимы
Факты
Снег пушистый нежно на ладони лег,
Грусти нет тут места, ветерок увлек.
Первый день зимы, за окном чудесно,
Счастье впереди – это всем известно!
Поздравление в первый день зимы
Народная правда
Я хочу пожелать тебе только добра,
Холодно пусть будет только в первый день декабря.
В остальные дни, мой друг, не скучай
Свою половинку скорей обнимай!
Поздравление в первый день зимы
Факты
Поздравление в первый день зимы
Факты
Поздравление в первый день зимы
Украина
Поздравление в первый день зимы
Факты
Поздравление в первый день зимы
Главред
OBOZREVATEL написал, в чем лучше всего встречать Новый год. Говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Так, символ 2020-го – белая Крыса, а у нее особые требования к наряду в новогоднюю ночь.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!