Первый день зимы: самые яркие поздравления и картинки

В воскресенье, 1 декабря, в права заступила зима, сменив туманную осень. Хоть почти нигде в Украине нет снега, но людей уже потихоньку накрывает сказочная атмосфера и хлопоты по подготовке к новогодним праздникам.

OBOZREVATEL собрал для своих читателей самые яркие поздравление с первым днем зимы (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Первый день зимы

Летит снежинкой поздравление

С прекрасным, первым днем зимы!

Сегодня – супернастроения

Всем от души желаем мы!

Поздравление в первый день зимы Факты

Загадай желание

В первый день зимы.

И оно исполнится,

Только верь и жди.

Ведь зима – волшебница,

Добрая, при том.

Знаю, счастье встретится,

И зайдет в твой дом!

Выходи скорей – на дворе зима,

Будем ведрами собирать мы чудеса.

Слепим бабу снежную и снеговика,

Пусть веселье нас не покидает никогда.

Поздравление в первый день зимы Народная правда

Поздравляю тебя с зимою!

С этой снежной порою года!

Когда с искренней чистотою

В белом платье поет природа!

Пусть зима принесет тебе счастье!

И укроет от горя снегами!

Пусть на улице будет ненастье –

А душа светит солнца лучами!

Поздравление в первый день зимы Факты

Снег пушистый нежно на ладони лег,

Грусти нет тут места, ветерок увлек.

Первый день зимы, за окном чудесно,

Счастье впереди – это всем известно!

Поздравление в первый день зимы Народная правда

Я хочу пожелать тебе только добра,

Холодно пусть будет только в первый день декабря.

В остальные дни, мой друг, не скучай

Свою половинку скорей обнимай!

Поздравление в первый день зимы Факты

Поздравление в первый день зимы Факты

Поздравление в первый день зимы Украина

Поздравление в первый день зимы Факты

Поздравление в первый день зимы Главред

OBOZREVATEL написал, в чем лучше всего встречать Новый год. Говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Так, символ 2020-го – белая Крыса, а у нее особые требования к наряду в новогоднюю ночь.

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