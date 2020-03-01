Первый день весны 2020: оригинальные поздравления и открытки

1 марта в ряде стран отмечается Праздник Весны. Его связывают с легендой о Солнце, которое спустилось на землю в образе прекрасной девушки, но ее похитил Змей. Один смелый юноша вызвался спасти Солнце и сразился с Змеем.
OBOZREVATEL предлагает читателям яркие и оригинальные поздравления с этим праздником.
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Поздравления в стихах
Весна пришла, и мир ожил,
Цветными красками играя.
Для грусти больше нет причин,
Я с 1 марта поздравляю!
Пусть принесет тебе весна
Улыбки, счастье, вдохновенье,
Избавит от печали вмиг,
Пускай подарит настроенье!
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Первый день весны стучится,
Открывай пошире дверь!
Вместе с ним к нам в гости мчится
Теплый ветер перемен.
Принесет пускай он радость,
И надежду, и добро.
Улетучится усталость,
Станет на душе тепло!
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С Первым днем весны прекрасной!
Пусть она подарит счастье,
Прорастит успехов много,
Укрепит ими дорогу.
Как подснежником чудесным,
Жизнь украсит теплотой,
И весенним солнцем нежным
Освещает день любой.
Пусть уйдет печаль со снегом —
Смоет талая вода,
И придет ей на замену
Мир, любовь и доброта!
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Поздравления в прозе
Вот и пришла долгожданная, солнечная и ласковая весна и я поздравляю всех с первым днем весны! Желаю в каждом доме побольше солнца, в каждом сердце побольше любви, а в каждой душе побольше нежности и тепла!
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С праздником весны! Улыбок, теплоты, яркого света, позитивных мыслей, незабываемых моментов, головокружительных чувств. Пусть удача, богатство и успех поспешат в ваш дом. Пусть первые весенние дни принесут отличное настроение и положительный заряд на будущее.
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СМС-поздравления
С праздником, с теплом и светом,
С первым от весны приветом.
Пусть все в жизни будет новым,
Радостным, уютным, очень клевым!
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Открытки
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Ранее OBOZREVATEL рассказывал о Прощеном Воскресенье – празднике, который в 2020 году совпал с Днем прихода весны.
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