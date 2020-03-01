Первый день весны 2020: оригинальные поздравления и открытки

1 марта в ряде стран отмечается Праздник Весны. Его связывают с легендой о Солнце, которое спустилось на землю в образе прекрасной девушки, но ее похитил Змей. Один смелый юноша вызвался спасти Солнце и сразился с Змеем.

OBOZREVATEL предлагает читателям яркие и оригинальные поздравления с этим праздником.

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Поздравления в стихах

Весна пришла, и мир ожил,

Цветными красками играя.

Для грусти больше нет причин,

Я с 1 марта поздравляю!

Пусть принесет тебе весна

Улыбки, счастье, вдохновенье,

Избавит от печали вмиг,

Пускай подарит настроенье!

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Первый день весны стучится,

Открывай пошире дверь!

Вместе с ним к нам в гости мчится

Теплый ветер перемен.

Принесет пускай он радость,

И надежду, и добро.

Улетучится усталость,

Станет на душе тепло!

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С Первым днем весны прекрасной!

Пусть она подарит счастье,

Прорастит успехов много,

Укрепит ими дорогу.

Как подснежником чудесным,

Жизнь украсит теплотой,

И весенним солнцем нежным

Освещает день любой.

Пусть уйдет печаль со снегом —

Смоет талая вода,

И придет ей на замену

Мир, любовь и доброта!

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Поздравления в прозе

Вот и пришла долгожданная, солнечная и ласковая весна и я поздравляю всех с первым днем весны! Желаю в каждом доме побольше солнца, в каждом сердце побольше любви, а в каждой душе побольше нежности и тепла!

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С праздником весны! Улыбок, теплоты, яркого света, позитивных мыслей, незабываемых моментов, головокружительных чувств. Пусть удача, богатство и успех поспешат в ваш дом. Пусть первые весенние дни принесут отличное настроение и положительный заряд на будущее.

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СМС-поздравления

С праздником, с теплом и светом,

С первым от весны приветом.

Пусть все в жизни будет новым,

Радостным, уютным, очень клевым!

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Открытки

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Ранее OBOZREVATEL рассказывал о Прощеном Воскресенье – празднике, который в 2020 году совпал с Днем прихода весны.

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