Главная Новости
Мова Язык
Шоу Кияни

/ Праздники

Успение Пресвятой Богородицы: главные запреты и приметы праздника

433 Читать материал на украинском

Праздник Успения Пресвятой Богородицы (Первую Пречистую) православные христиане отмечают в среду, 28 августа. Этим днем знаменуется завершение Успенского поста и начало молодого бабьего лета.

В народе в этот день особое внимание обращают на природу, чтобы понять, какой погоды ждать в ближайшее время. Кроме того, на праздник существует ряд запретов, которых не надо нарушать, чтобы не навлечь неприятностей.

Новости
Три Спаса в августе: когда и как праздновать

OBOZREVATEL подготовил перечень запретов и примет 28 августа.

На праздник Успения завершается Успенский пост

На праздник Успения завершается Успенский пост

merezha.info

Что запрещено делать на Успение

Кроме того, что на Успение нельзя работать в поле и выполнять тяжелую работу по дому, существует и ряд других запретов.

  • На праздник запрещено ходить босиком по земле, потому что можно собрать все болезни. Роса в этот день символизирует слезы природы, которая плачет за Богородицей.

  • Также надо тщательно подходить к выбору обуви. Так, чтобы избежать проблем, в этот день надо обуть что-то очень удобное. В народе верили, если натереть мозоли на ногах на праздник, то год будет полон проблем.

  • На Вторую Пречистую нельзя брать в руки колющие и режущие предметы. Хлеб на праздник ломают руками, чтобы обойтись без ножа.

  • Незамужним девушкам в этот день запрещено обрезать волосы.

  • На праздник следует избегать ссор и споров. Также нельзя отказывать в просьбах о помощи.

После Успения начинается лето

После Успения начинается лето

ukrreporter.com.ua

Приметы на Успение

Именно после Успения Пресвятой Богородицы начинается бабье лето. Так, поговорка гласит следующее: "Успение провожай, а осень встречай".

Существует поверье, что с этого дня солнце начинает засыпать: светит не так ярко и греет меньше. С каждым днем становится все холоднее. Перелетные птицы готовятся к отлету на юг. Этот праздник также знаменует завершение летней жатвы.

В народе 28 августа с особым вниманием наблюдают за природой, ведь она указывает на то, какими будут осень и зима.

  • Какое Успение – такая и осень.

  • Появилась радуга на небе – осень будет теплой.

  • Хорошая погода – бабье лето будет прохладным.

  • Много паутины – зима будет морозной и малоснежной.

  • После захода солнца вокруг земли появляется туман, который до рассвета рассеивается – к дождю.

  • Полевые цветы пахнут сильнее обычного – к ненастью.

Сон с 27 на 28 августа вещий. Он может сбыться на двадцать четвертый день. Сновидение, увиденное днем 28 августа, исполнится, но не скоро. Никакой опасности он не несет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какой будет погода в последнюю неделю лета.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Читайте все новости по теме "Праздники" на OBOZREVATEL.

Тема
Праздники
Тег
праздник
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...