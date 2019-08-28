Успение Пресвятой Богородицы: главные запреты и приметы праздника

Праздник Успения Пресвятой Богородицы (Первую Пречистую) православные христиане отмечают в среду, 28 августа. Этим днем знаменуется завершение Успенского поста и начало молодого бабьего лета.

В народе в этот день особое внимание обращают на природу, чтобы понять, какой погоды ждать в ближайшее время. Кроме того, на праздник существует ряд запретов, которых не надо нарушать, чтобы не навлечь неприятностей.

OBOZREVATEL подготовил перечень запретов и примет 28 августа.

На праздник Успения завершается Успенский пост merezha.info

Что запрещено делать на Успение

Кроме того, что на Успение нельзя работать в поле и выполнять тяжелую работу по дому, существует и ряд других запретов.

На праздник запрещено ходить босиком по земле, потому что можно собрать все болезни. Роса в этот день символизирует слезы природы, которая плачет за Богородицей.

Также надо тщательно подходить к выбору обуви. Так, чтобы избежать проблем, в этот день надо обуть что-то очень удобное. В народе верили, если натереть мозоли на ногах на праздник, то год будет полон проблем.

На Вторую Пречистую нельзя брать в руки колющие и режущие предметы. Хлеб на праздник ломают руками, чтобы обойтись без ножа.

Незамужним девушкам в этот день запрещено обрезать волосы.

На праздник следует избегать ссор и споров. Также нельзя отказывать в просьбах о помощи.

После Успения начинается лето ukrreporter.com.ua

Приметы на Успение

Именно после Успения Пресвятой Богородицы начинается бабье лето. Так, поговорка гласит следующее: "Успение провожай, а осень встречай".

Существует поверье, что с этого дня солнце начинает засыпать: светит не так ярко и греет меньше. С каждым днем становится все холоднее. Перелетные птицы готовятся к отлету на юг. Этот праздник также знаменует завершение летней жатвы.

В народе 28 августа с особым вниманием наблюдают за природой, ведь она указывает на то, какими будут осень и зима.

Какое Успение – такая и осень.

Появилась радуга на небе – осень будет теплой.

Хорошая погода – бабье лето будет прохладным.

Много паутины – зима будет морозной и малоснежной.

После захода солнца вокруг земли появляется туман, который до рассвета рассеивается – к дождю.

Полевые цветы пахнут сильнее обычного – к ненастью.

Сон с 27 на 28 августа вещий. Он может сбыться на двадцать четвертый день. Сновидение, увиденное днем 28 августа, исполнится, но не скоро. Никакой опасности он не несет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какой будет погода в последнюю неделю лета.

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