День Перуна: традиции, приметы и суеверия в языческий праздник бога-громовержца

Перунов день – славянский языческий праздник, посвященный богу-громовержцу, – издавна отмечался 2 августа (20 июля по старому стилю).

Перун считался одним из самых почитаемых божеств у наших предков, в народном календаре его праздник был привязан к работам в поле. Так, до Дня Перуна люди старались закончить заготовку сена и сбор урожая. Подробнее о традициях, истории, приметах и запретах этого праздника рассказывает OBOZREVATEL.

История праздника

Перун считался самым могущественным языческим божеством в Киевской Руси – хозяином Неба, повелителем грома и молнии. Перун – сын Белобога, "бог богов"; позже бог-воин, освободитель и разрушитель.

С приходом на славянские земли христианства некоторые характеристики Перуна в народной традиции перенесли на святого Пророка Илью (День Перуна и Ильин день совпадали по дате). Так, святого даже стали называть Ильей Громовержцем, который также подчинил себе гром и молнию.

Идол Перуна в Днепропетровской области creativecommons.org

Традиции праздника

До Дня Перуна крестьяне старались закончить заготовку сена и сбор урожая, поля готовили к посадке озимых культур. В этот день старались в последний раз зайти в воду – после Перунова дня купаться было нельзя.

Издавна верили, что вода на Перуна в реке или озере приобретает мощные целительные и очистительные свойства. Также существовал обряд обливания на Перунов день. Обливаться нужно было холодной водой, утром, стоя босиком на земле. По поверью, это изгоняет из человека все болезни, сглазы и порчи.

Также в древности в этот праздник всячески почитали Перуна. Ему приносили жертвы, освящали оружие, устраивали шуточные бои, игрища, посвящение в воины, играли пиры. Мужчин – сыновей, отцов, братьев, супругов поздравляли как будущих воинов.

С.В. Иванов "Христиане и язычники" tvpodolsk.ru

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Илья лето кончает, жито зажинает.

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Что нельзя делать в День Перуна

Купаться после Дня Перуна было нельзя, вода становится очень холодной: можно простудиться, а по поверью, в ней в этот день можно встретить всякую нечисть. "До Ильи люди купаются, а после него с речкой прощаются", – гласит народная поговорка.

Считалось, что в Ильин день нельзя выпускать домашних животных на улицу, чтобы в них не вселилась нечистая сила.

Нельзя работать по дому и в поле.

Ругаться, сквернословить и допускать плохие мысли.

Также нельзя громко кричать и петь – иначе может ударить молния.

Стоять под деревом и на перекрестках.

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