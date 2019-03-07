8 марта: история и традиции Международного женского дня

Международный женский день, который ежегодно отмечают 8 марта, давно потерял свой первоначальный посыл и превратился в праздник, во время которого мужчины дарят женщинам цветы, подарки и желают “быть красивыми, хозяйственными и радовать всех”. О том, что эта дата была утверждена для того, чтобы привлечь внимание к проблемам, с которыми ежедневно сталкиваются миллионы женщин во всем мире вспоминают редко.

OBOZREVATEL предлагает читателю разобраться в том, что же это за праздник и как следует "отмечать" 8 марта.

История этого праздника начинается в 1908 году. 28 февраля более 15 тысяч американок по призыву нью-йоркской социал-демократической женской организации вышли на марш, чтобы заявить о своих правах. Они хотели сокращения рабочего дня и оплаты труда наравне с мужчинами. Кроме того, одним из главных требований была возможность голосовать, поскольку избирательное право в то время в большинстве стран было исключительно у мужчин.

С того момента и до 1913 года в США начали отмечать “День женщин” 28 февраля.

Через 2 года в Копенгагене политический деятель и участница немецкого коммунистического движения Клара Цеткин предложила утвердить 8 марта, как международный женский день, чтобы у них была возможность выходить на марши и акции протеста, устраивать митинги и привлекать внимание общественности к своим проблемам.

После 1910 года Женский день появился во многих европейских странах, а в 1975 году 8 марта внесли в список праздников ООН.

С каждым годом Международный женский день начал обрастать все большим количеством мифов и истерик. Все чаще можно услышать мнение о том, что 8 марта - это день секс-работниц, которые в 1857 году вышли на марш и требовали выплатить зарплаты морякам, чтобы те могли воспользоваться их услугами. Подтверждения этой истории нет, а ее абсурдность свидетельствует только о том, что попытки женщин бороться за свои права для многих до сих пор как кость в горле.

Различные активисты и даже, порой, депутаты то и дело требуют запретить, отменить и забыть такое понятие, как Международный женский день связывая его с коммунизмом и утверждая, что права на жизнь праздник, который отмечали в Советском союзе, не имеет. Девушки, которые выходят на марши в Украине ежегодно поддаются волне критики и даже нападениям со стороны радикальных групп. К примеру, 8 марта 2018 года на марш в Киеве напали подростки, обливая женщин, которые шли в колоне, зеленкой и брызгая в них из газовых балончиков.

Но несмотря на то, что истинный смысл Международного женского дня исказили в информационном и социальном пространстве, он все еще остается прежним - это право на равенство, комфортную и счастливую жизнь, лишенную предрассудков, дискриминации, насилия и стереотипов.

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