Великий пост у католиков 2021: что под запретом и в чем отличие от православного

Для верующих католической церкви 17 февраля начался Великий пост, который традиционно продолжается 46 дней и завершается Светлой Пасхой. Первый его день известен как Пепельная среда, когда христианам, согласно старинному обычаю, освященным пеплом на лоб наносится крестное знамение.

Начало поста требует строгого воздержания в пище и в православии соответствует Чистому понедельнику. Подробнее о правилах и запретах Великого поста у католиков читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Начиная с 3-4 веков в церкви зародилась традиция посыпать пеплом головы публично кающихся христиан. С 10-го века этот обычай распространился на всех верующих, став символом вступления на путь обращения. А в 14 веке возложение пепла на головы проводилось в церквях Запада уже повсюду.

Во время обряда священнослужитель произносит: "Покайтесь и веруйте в Евангелие" или "Помни, что ты прах, и в прах возвратишься". Этот ритуал обозначает искреннее покаяние, с которым верующие вступают в Великий пост.

Католики разделяют понятия "пост" и "запрет на употребление мяса". Если первое означает только ограничение числа приемов пищи, то второе обязательно к соблюдению каждую пятницу года, не считая больших праздников.

В Пепельную среду, а также в Страстную пятницу и Великую Субботу (до полудня) католическая церковь предписывает строгий пост и воздержание: верующим нельзя есть блюда из мяса, а постные можно есть досыта один раз в день. При этом не воспрещаются легкие перекусы утром и вечером.

Не придерживаться поста и воздержания позволено детям младше 14 лет, пожилым людям, больным, беременным женщинам и странникам. При этом более важными, чем телесное воздержание, являются добрые дела, милосердие и молитва.

У верующих православных церквей Великий пост начинается в понедельник, известный как Чистый понедельник, а воздержание от еды является более строгим, чем у католиков. Так, православным во все дни поста запрещена к употреблению любая пища животного происхождения, а рыба разрешается лишь дважды: в Благовещение и Вербное воскресенье.

Как известно, в 2021 году Великий пост для православных в Украине начнется 15 марта и продлится до 1 мая включительно. А Пасха будет праздноваться 2 мая (4 апреля – у католиков).

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