Новогодние приметы, в которые мы верим: пепел в шампанском и купюра на елке

Новый год 2021 совсем близко. Скоро запахнет мандаринами и елками, в магазинах будет все пестро от гирлянд и украшений, а мы начнем готовиться к новогоднему застолью. И хотя время бежит вперед, но многие традиции, переданные нам родителями, все еще живы.

Жечь пепел в бокалах, выбрасывать старые вещи, накрывать стол будто бы на роту солдат – OBOZREVATEL рассказывает о традициях и приметах, в которые мы все еще верим.

Эту традицию помнят все – за минуту до боя курантов написать все желания, которые мы хотели бы осуществить в Новом году, на бумажке. Затем бумажку сжечь и пепел добавить в шампанское, после чего – прямо под бой курантов выпить до дна.

Откуда пошла эта традиция – доподлинно неизвестно, но тем не менее, верят в нее миллионы людей и продолжают зарабатывать себе изжогу подобным обычаем. Врачи уже неоднократно предупреждали об опасности жженого пепла, который попадает в желудки (ведь он может стать причиной и гастрита, и отравления), но люди все равно продолжают ее соблюдать, веря, что это осуществит их желания.

Еще наши родители готовились к Новому году в два этапа – вначале всей семьей делали генеральную уборку, разбирая и балконы, и антресоли, и стенные шкафы. Уже после этого из дома выносили мусор, все поломанные вещи или чинили, или также выбрасывали. Традиция такая же устоявшаяся, как и оливье на новогоднем столе.

Этот обычай родом из Италии – там люди перед Новым годом также проводили уборку, а самое главное – выбрасывали старые и сломанные вещи, причем часто – прямо из окна. Поэтому, если вы решили отмечать праздники в каком-нибудь итальянском городе, будьте крайне внимательны, чтобы вам на голову не свалился стул или, что еще хуже, – сломанный утюг!

Сегодня эта традиция постепенно отмирает, уступая место легким закускам и двум горячим, которые подают порционно каждому гостю. А еще несколько лет назад в моде накрывать стол так, чтобы не было свободного места даже для лишней тарелки. Салаты, закуски, различные деликатесы, традиционные бутерброды с икрой, холодец и другие блюда – все эточаще всего готовилось заранее перед праздником и затем оставалось на несколько дней после.

Эта традиция родом из СССР. В эпоху тотального дефицита многие люди считали важным "запастись" товарами, которые "выбросили" в магазинах. К Новому году начинали закупаться чуть ли не за месяц и готовили на праздники обильный стол, чтобы "наесться" на весь будущий год. Что характерно – многие блюда были обильно заправлены майонезом. Затем это переросло в традицию: если стол будет бедным, не быть сытым весь год.

В эту традицию верят не только у нас, но также и в Италии, Испании и Франции. Перед праздниками принято устраивать "большую стирку", чтобы в доме не осталось грязных вещей. А свой наряд, в котором будете встречать Новый год – тщательно выгладить, желательно приобрести новое платье или костюм. Кроме того, вещи подбирали часто "в цвет года". К примеру, в год Крысы – серый или металлик, в год Быка – белый. Однако, эта традиция несостоятельна, потому что, если верить восточному гороскопу, символы года бывают разные. К примеру, Крыса может быть огненной и металлической, поэтому устоявшихся цветов у них нет.

В Новый год нельзя ходить с пустыми карманами, иначе так и пройдет весь год. Эта традиция зародилась еще у древних римлян, которые в праздник дарили друг другу монеты. Деньги тратить было нельзя – они считались талисманом на весь следующий год.

Мы хотя и не римляне, но эту традицию также почитают многие люди в праздники. Кладут деньги под елку, встречают бой курантов с монетой в руке, дарят друг другу в качестве талисмана.

Помимо сжигания пепла в бокале, люди практикуют также и другую традицию – в минуту боя курантов все загадывают желания, стараясь проговорить их подробно и обстоятельно, чтобы Вселенная на сломе годов "услышала" все верно. Кроме того, особо рьяные фанаты традиций составляют целую карту желаний, стараясь оформить ее наиболее красиво – с иллюстрациями, наклейками и разноцветными ручками. Эту карту прячут в укромном месте и под бой курантов активно себе представляют.

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