Павлов день: что нельзя делать в праздник. Традиции и приметы

Анна Паскевич Праздники 05:30, 28.01.2021

В четверг, 28 января, православные верующие в Украине чтят память преподобного Павла Фивейского (Египетского) – первого христианского монаха и отшельника, жившего в 3-4 веках.

Праздник известен в народе под названием Павлов день. Считалось, что по погодным приметам этой даты можно определить, каким будет лето. О главных традициях и запретах праздника читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Кто такой Павел Фивейский

Преподобный Павел Фивейский известен также как Павел Египетский, Павел Пустынник и Павел Отшельник. Он считается первым монахом-аскетом в христианстве. В житии святого указано, что он родился около 228 года городе в Фивы, Египет.

Во время гонений римского императора Деция Траяна (249-251) Павел узнал, что родственник, мечтавший завладеть его наследством, замышляет донести на него гонителям. Тогда юноша покинул город и ушел в пустыню. В пещере у подножия горы святой прожил 91 год, днем и ночью молясь Богу. Ворон приносил ему финики и хлеб, а одеждой святому служили пальмовые листья, защищавшие его от жары и холода.

Незадолго до преставления Павла его навестил святой Антоний – подвижник, основатель отшельнического монашества. Он оставался с ним, пока Павел не умер, и похоронил монаха. Святой отошел в мир иной в 341 году во время молитвы, стоя на коленях.

Преподобный Павел Фивейский известен также как Павел Египетский, Павел Пустынник и Павел Отшельник
fotoload.ru

Традиции и обычаи в Павлов день

  • День памяти Павла Египетского у наших предков назывался еще Днем колдунов. По поверью, ведьмы и колдуны в это время могли передавать умения своим ученикам, поэтому 28 января люди особенно боялись порчи и сглаза.

  • Для защиты старались чаще молиться, а также стучали по дереву, плевали через плечо и использовали различные обереги.

  • Считалось, что рожденным 28 января следует носить рубашку из льна, а голубой цвет способен защитить их от порчи. Под подушку таким детям клали льняную кудель, чтобы уберечь от плохих снов и беспокойства.

В Павлов день старались чаще молиться и использовали различные обереги
Pixabay

Что нельзя делать в Павлов день

  • Выходить на улицу из дома без особой надобности. В этот день люди опасались встретить колдуна и получить сглаз или порчу.

  • Злиться, сквернословить, конфликтовать с окружающими, желать зла кому-либо.

В Павлов день синицы стараются спрятаться ближе к дому – к сильным морозам
Pixabay

Приметы 28 января

  • Яркие звезды – будет мороз, тусклые – к теплу, "мерцающие" – к метели.

  • Тучи на севере – оттепели в ближайшее время не будет.

  • Ясная погода – лето будет сухим и жарким, ветрено – холодным, снег – дождливым.

  • Вороны каркают – к потеплению, прячутся – к холодам.

  • Синицы стараются спрятаться ближе к дому – к сильным морозам.

  • Воробьи на деревьях притихли – к снегопаду.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее психолог Елена Шершнева рассказала, от каких женщин никогда не уходят мужчины. По мнению специалиста, сильные личности сами уходят из отношений, которые изжили себя.

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