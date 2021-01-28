Павлов день: что нельзя делать в праздник. Традиции и приметы

В четверг, 28 января, православные верующие в Украине чтят память преподобного Павла Фивейского (Египетского) – первого христианского монаха и отшельника, жившего в 3-4 веках.

Праздник известен в народе под названием Павлов день. Считалось, что по погодным приметам этой даты можно определить, каким будет лето. О главных традициях и запретах праздника читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Кто такой Павел Фивейский

Преподобный Павел Фивейский известен также как Павел Египетский, Павел Пустынник и Павел Отшельник. Он считается первым монахом-аскетом в христианстве. В житии святого указано, что он родился около 228 года городе в Фивы, Египет.

Во время гонений римского императора Деция Траяна (249-251) Павел узнал, что родственник, мечтавший завладеть его наследством, замышляет донести на него гонителям. Тогда юноша покинул город и ушел в пустыню. В пещере у подножия горы святой прожил 91 год, днем и ночью молясь Богу. Ворон приносил ему финики и хлеб, а одеждой святому служили пальмовые листья, защищавшие его от жары и холода.

Незадолго до преставления Павла его навестил святой Антоний – подвижник, основатель отшельнического монашества. Он оставался с ним, пока Павел не умер, и похоронил монаха. Святой отошел в мир иной в 341 году во время молитвы, стоя на коленях.

Преподобный Павел Фивейский известен также как Павел Египетский, Павел Пустынник и Павел Отшельник fotoload.ru

Традиции и обычаи в Павлов день

День памяти Павла Египетского у наших предков назывался еще Днем колдунов. По поверью, ведьмы и колдуны в это время могли передавать умения своим ученикам, поэтому 28 января люди особенно боялись порчи и сглаза.

Для защиты старались чаще молиться, а также стучали по дереву, плевали через плечо и использовали различные обереги.

Считалось, что рожденным 28 января следует носить рубашку из льна, а голубой цвет способен защитить их от порчи. Под подушку таким детям клали льняную кудель, чтобы уберечь от плохих снов и беспокойства.

В Павлов день старались чаще молиться и использовали различные обереги Pixabay

Что нельзя делать в Павлов день

Выходить на улицу из дома без особой надобности. В этот день люди опасались встретить колдуна и получить сглаз или порчу.

Злиться, сквернословить, конфликтовать с окружающими, желать зла кому-либо.

В Павлов день синицы стараются спрятаться ближе к дому – к сильным морозам Pixabay

Приметы 28 января

Яркие звезды – будет мороз, тусклые – к теплу, "мерцающие" – к метели.

Тучи на севере – оттепели в ближайшее время не будет.

Ясная погода – лето будет сухим и жарким, ветрено – холодным, снег – дождливым.

Вороны каркают – к потеплению, прячутся – к холодам.

Синицы стараются спрятаться ближе к дому – к сильным морозам.

Воробьи на деревьях притихли – к снегопаду.

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