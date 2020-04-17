Пасха-2020 в Украине: сколько выходных намечается

Ирина Кулинич Праздники 11:06, 17.04.2020 Обновлено: 11:41, 17.04.2020

Православные в Украине в 2020 году будут отмечать Пасху в воскресенье, 19 апреля.

Как известно, число определяется на основании солнечного и лунного календарей. Так как Пасха является официальным государственным праздником в Украине, следующий день после нее – также выходной.

Таким образом, в 2020 году украинцы будут отдыхать три дня подряд – 18, 19 и 20 апреля.

Пасха в 2020 году: дата и сколько выходных
СТБ

Отметим, что каждый год этот день, который знаменует окончание Большого поста, приходится на период с 4 апреля по 8 мая. От Пасхи зависит также дата, когда будут праздновать Вознесение Христово и Тройцу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что возможность переноса дат так называемых переходящих религиозных праздников в Украине, как Пасха или Троица, не обсуждалась.

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