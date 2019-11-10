Когда в Украине будут отмечать Пасху-2020: дата и количество выходных

В 2020 году праздник Воскресения Христова (Пасхи) выпадает на 19 апреля, в связи с чем украинцы будут отдыхать три дня – с 18 по 20 апреля.

Католики в 2020 году будут отмечать Пасху традиционно неделей раньше – 12 апреля (у православных это Вербное воскресенье).

Каждый год этот день, который знаменует окончание Большого поста, приходится на период с 4 апреля по 8 мая. От Пасхи зависит также дата, когда будут праздновать Вознесение Христово и Тройцу.

Пасха-2020: когда будут отмечать 112 Украина

Ранее OBOZREVATEL предлагал читателям узнать, почему в разных религиях Пасха отмечается в разные даты.

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