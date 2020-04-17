Пасха 2020 в Украине: как испечь вкуснейшую паску в домашних условиях

19 апреля в Украине отмечают Пасху или Воскресение Христово – один из важнейших православных праздников. Несмотря на то, что в этом году из-за карантина привычное празднование потерпело ряд изменений, украинцы все равно активно готовятся к торжеству и пекут паски.

В этот день заканчивается Великий пост, христиане собираются в кругу семьи, накрывают богатые столы, во главе которого всегда стоит праздничный хлеб – паска. OBOZREVATEL предлагает простые рецепты паски, которые легко приготовить дома.

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В 2020 году, в связи с введением Кабмином режима чрезвычайной ситуации в Украине до 24 апреля празднование Пасхи в стране будет происходить с определенными ограничениями: традиционных богослужений с большим количеством верующих не будет, а большинство верующих проведут торжество дома. Потому легкие рецепты пасок также будут кстати.

Паска: классический рецепт

Ингредиенты:

8-10 яиц;

0,5 л молока;

75 г свежих или 10-15 г сухих дрожжей;

150 г сливочного масла;

500 г сахара;

1 пакетик ванильного сахара;

9 стаканов муки;

1,5 ч.л. соли без верха

Процесс приготовления:

Для начала нужно приготовить опару. Для этого необходимо развести дрожжи в теплом молоке, добавить 1 столовую ложку сахара и 2 стакана муки. Тщательно перемешать смесь до консистенции густой сметаны (позаботьтесь, чтоб не было комочков) и поставить подниматься в теплое место (можно в разогретую максимум до 30-40 градусов духовку). Опара должна увеличиться примерно в три раза.

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Тесто:

Растереть яйца с сахаром и солью, добавить к опаре и перемешать. Добавить муку, постоянно перемешивая, и замесить некрутое тесто. Накрыть его пищевой пленкой или чистым тканевым полотенцем и оставить в теплом месте. Когда объем теста увеличится в 2-3 раза, растопить масло на водяной бане, добавить в него ваниль и ввести в тесто. Еще раз хорошенько вымесить и дать немного подойти. Формы для выпечки смазать подсолнечным или сливочным маслом, можно положить на дно кусок пергаментной бумаги. Тесто нужно отрывать кусочками и наполнять форму только наполовину.

После рекомендуется накрыть формы полотенцем и дать подойти до краев. Затем поставить в духовку и выпекать 15-20 минут при температуре 180-200 градусов. Открывать духовку нельзя – тогда паски могут не подняться. Проверить готовность паски можно с помощью деревянной палочки или спички: ею нужно проткнуть тесто, если палочка сухая – выпечка готова. Украсить готовое изделие можно традиционной белковой или шоколадной глазурью с цветным "пшеном". Также многие хозяйки делают разнообразные узоры из теста: косички, листочки, крестики и прочее.

Паска на воде

Ингредиенты:

мука пшеничная (в.с.) – 855 г

дрожжи сухие – 3 ч.л.

сахар – 100 г

вода (молоко) – 300 мл

яйцо – 3 шт

масло подсолнечное (без запаха) – 150 г

соль – 3 ч.л.

изюм – 150 г

крахмал картофельный – 3 ст.л.

1001 Еда

Как готовить паску на воде:

Готовим опару. Подогреваем молоко, в нем растворяем дрожжи, весь сахар и 9 столовых ложек муки (взять из общего количества). Все перемешиваем и оставляем на 20 минут в тепле.

Взбиваем венчиком яйца с солью и маслом. Смесь должна быть комнатной температуры. Ее можно согреть, поместив в емкость с горячей водой. По истечении 20 минут опару перемешать и добавить к яичной смеси. Еще раз тщательно размешать и всыпать всю муку.

Замесить руками тесто. Поверх комка теста высыпать крахмал и продолжать месить. Сформировать из теста шар, положить в миску, сбрызнуть водой из пульверизатора, укутать пакетом и поставить в теплое место на 1 час.

Готовим изюм: тщательно промываем его несколько раз в теплой воде из-под крана, затем ошпариваем крутым кипятком и оставляем на 5 минут. Затем воду сливаем и заливаем изюм апельсиновым соком (красным вином), оставляем на 10 минут. После сок сливаем, изюм отбрасываем на дуршлаг и присыпаем мукой.

Через час тесто обминаем, добавляем изюм и долго месим и обстукиваем, затем снова надо сформировать из теста шар, положить в миску, сбрызнуть водой из пульверизатора, укутать пакетом и поставить в теплое место еще на 1 час.

Через еще один час надо смазать руки растительным маслом, обмять и помесить тесто, разделить его на порционные куски, скатать из каждого куска шар, чтобы он был не более половины высоты формы для кулича. Положить тесто в формы, укутать пакетом и поставить еще на 20-40 минут.

Выпекать 30-40 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Если не планируется покрывать изделия глазурью, то за 5 минут до окончания выпекания куличи смазать густой кашицей из сахарного песка с водой.

Паска на сметане: простой рецепт

Ингредиенты:

300 мл молока

11 г сухих дрожжей (или 50–60 г сырых дрожжей)

3 яйца

200 г сахара

150 г сливочного масла

250 г сметаны (15–20%)

палочка ванили (или 2 ч.л. ванильного сахара)

300 г изюма

700–800 г муки

Pexels

Способ приготовления

Молоко подогреть, чтобы оно было чуть теплое. В молоко добавить дрожжи и 1 ч.л. сахара. Добавить 200–250 г муки, перемешать. Накрыть салфеткой или полотенцем. Поставить в теплое место. Опара должна увеличиться вдвое (в среднем надо подождать около 30 минут).

Яйца взбить с сахаром. Палочку ванили разрезать, вынуть семена. В опару добавить яйца и перемешать. Добавить семена ванили (или ванильный сахар), затем размягченное (не топленое) масло. Тщательно перемешать. Добавить сметану и опять перемешать массу. После добавить оставшуюся муку (муки может понадобиться чуть больше или меньше, это зависит от качества), замесить тесто.

Тесто необходимо хорошо вымесить, оно не должно быть крутым и не должно прилипать к рукам. Накрыть тесто салфеткой или полотенцем и поставить в теплое место. Тесто должно хорошо подняться. Добавить изюм (предварительно вымытый и высушенный), накрыть салфеткой или полотенцем. Поставить в теплое место. Дать тесту еще раз хорошо подняться (опять около 30 минут).

Формочки немного смазать маслом. Выложить тесто, заполняя формочки на 1/3 высоты формы. Дать тесту подняться. Поставить в разогретую до 100 градусов духовку. Выпекать в течение 10 минут. Затем температуру увеличить до 180 градусов. Выпекать до готовности (около 30 минут).

Как только паска зарумянится, проверить ее на готовность, проткнув зубочисткой или деревянной шпажкой. Украсить по вкусу.

Паска с жидкой начинкой: как приготовить

Ингредиенты:

яйцо – 3 шт.

желтки – 4 шт.

соль – 1 ч. л.

сахар мелкий – 1,5 ст. л.

мед жидкий – 1,5 ст. л.

дрожжи сухие – 10 г

масло сливочное – 150 г

мука – 450–500 г

молоко – 200 мл

паста шоколадная или шоколадно-ореховая – 4 ст. л.

глазурь сахарная для декора

шоколад для декора

Рixabay

В большой емкости смешать 2 легко взбитых с солью яйца, желтки, молоко, сахар, мед и дрожжи. Добавить размягченное сливочное масло, перемешать. Ввести просеянную муку и вымесить тесто до исчезновения комочков. Оно должно стать мягким, как бисквитное. Накрыть и оставить в теплом месте на 2–2,5 часа. За это время тесто должно увеличиться в объеме вдвое.

Разделить тесто на три части. Самую маленькую (2 ст. л.) часть смешать с пастой. На дно формы выложить второй кусок теста, в его центр – кремовую массу и закрыть ее оставшимся тестом. Оставить в теплом месте еще на 1,5 часа.

Смазать паску смесью из взбитого яйца и 1 ст. л. воды, поставить в разогретую до 185 °С духовку на 35–40 минут. Затем полностью остудить, вынуть из формы. Украсить изделие сахарной глазурью и небольшими кусочками шоколада.

Паска в мультиварке: легкий рецепт

Ингредиенты:

2.5 стакана муки

1 стакан сахара

0.5 стакана молока

0.5 стакана изюма

100 г сливочного масла

3 яйца

6 г сухих дрожжей

0.5 ч.л. соли

Для глазури:

1 стакан сахарной пудры

1 яичный белок

1 ст.л. лимонного сока

кондитерская посыпка или кокосовая стружка

harchi.info

Рецепт приготовления:

Растворить дрожжи в 2 ст.л. теплого молока. В чашу мультиварки влить растопленное сливочное масло и оставшееся подогретое молоко, всыпать 1 ст.л. сахара и соль. Тщательно перемешать и дать остыть до комнатной температуры.

Добавить дрожжевую смесь и 0.5 стакана муки, убрать в тепло на полчаса. Когда опара поднимется, соединить ее с желтками, растертыми с оставшимся сахаром, и двумя стаканами муки. Аккуратно добавить взбитые белки, перемешать ложкой сверху вниз.

Размешать тесто лопаткой в чаше, снова отправить в тепло на час, чтобы тесто хорошо подошло.

Изюм промыть, замочить в теплой воде на 15 минут. Обсушить и обвалять в муке, добавить в тесто.

Поместить чашу в мультиварку и готовить в режиме "Выпечка" 1 час 20 минут. Готовность проверить зубочисткой. Оставить паску в режиме "Подогрев" еще на 15 минут, а затем слегка остудить его в чаше.

Приготовьте глазурь: хорошо взбить яичные белки вместе с сахарной пудрой и лимонным соком.

Переложить готовую паску на тарелку, украсить глазурью, кондитерской посыпкой или кокосовой стружкой.

Итальянская паска панеттоне: самый легкий рецепт

Ингредиенты:

240 мл молока;

680 г пшеничной муки;

140 г сахара;

120 г сливочного масла;

25 г свежих дрожжей;

1 ч.л. соли;

2 яйца и 3 желтка отдельно;

120 г цукатов;

180 г изюма;

2 ч.л. цедры лимона;

90 г кедровых орехов;

1 ч.л. ванильного экстракта;

2 яичных белка (для глазури);

½ стакана сахарной пудры;

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Первое, что нужно сделать – это приготовить опару для итальянской паски. Подогреваем немного молоко (оно должно быть слегка теплым, но не горячим). В молоке разводим дрожжи, перемешиваем, добавляем чайную ложку сахара, размешиваем. Даем опаре немного набухнуть.

Смешиваем масло с 120 г сахара (можно немного подтопить масло в кастрюле) и добавляем слегка остывшее масло в молоко с дрожжами, хорошо размешав массу. Разбиваем два яйца в миску, добавляем к ним еще три желтка. В отдельной миске смешиваем цедру лимона и апельсина с изюмом, цукатами, орехами и добавляем 1 ч.л. муки для того, чтобы смесь была рассыпчатой.

Добавляем к опаре яйца, перемешиваем. Затем добавляем туда половину просеянной муки и соль, перемешиваем. Засыпать в массу смесь сухофруктов с орехами, перемешиваем.

Самый ответственный момент приготовления панеттоне – добавлять муку небольшими порциями, а затем начать вымешивать тесто. Это займет не меньше 10 минут. Тесто не должно быть жидким, но и не густым, оно может немного прилипать к рукам, тесто должно "дышать".

Смазываем глубокую миску растительным маслом, выкладываем туда тесто и накрываем его полотенцем. Ставим в теплое место на 3,5-4 часа пока тесто не подымется в 1,5-2 раза.

После того, как тесто поднялось, выкладываем его по формам, заполняя их не до конца. Смазать верхушку итальянской паски маслом и оставить еще на 30 минут (тесто подымется почти до конца формы). Ставим формы с тестом в духовку, разогретую на 180 градусов, на 40-45 минут. Проверить готовность итальянской паски с помощью зубочистки.

Пока паски готовяться делаем "помадку". Для этого взбиваем белки до устойчивых пиков, добавляем сахарную пудру и опять взбиваем. По желанию можно добавить лимонного сока. Смазываем паски глазурью и украшаем на свой вкус.

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Диетическая творожная паска для тех, кто худеет:

Ингредиенты:

Сухой творог любой жирности – 500 грамм;

Сметана 15% – 200 грамм;

Ряженка 4% – 100 мл;

Мед или сахар – 4 столовые ложки;

Любые сухофрукты;

Цедра лимона;

Ванильный экстракт или ванилин.

Способ приготовления:

Сухофрукты замочить в кипятке. Когда ягоды разбухнут, нарезать мелкими кусочками.

Творог протереть через сито. Добавить сметану, мед, ряженку, ванильный экстракт, цедру лимона на терке и сухофрукты.

Форму для пасхи перевернуть, выстелить пищевой пленкой или марлей. Выложить в нее творожную смесь.

Форму поставить в миску, куда будет стекать жидкость. Сверху прижать прессом и поставить в холодильник на 12 часов.

Убрать края пленки, перевернуть и украсить по вкусу.

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