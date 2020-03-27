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27 марта • обновлено в 07:46
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Пасха 2020 в Украине: как испечь вкуснейшую паску в домашних условиях

1.2т
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19 апреля в Украине будут отмечать Пасху или Воскресение Христово – один из важнейших православных праздников.

В этот день заканчивается Великий пост, христиане собираются в кругу семьи, накрывают богатые столы во главе которого всегда стоит паска или кулич. OBOZREVATEL предлагает простые рецепты паски, которые легко приготовить дома.

Пасха 2020 в Украине: как испечь паску в домашних условиях

Рixabay

В 2020 году, в связи с введением Кабмином режима чрезвычайной ситуации в Украине до 24 апреля празднование Пасхи в стране будет происходить с определенными ограничениями: традиционных богослужений с большим количеством верующих не будет, а большинство верующих проведут торжество дома. Потому легкие рецепты пасок также будут кстати.

Паска: классический рецепт

Ингредиенты:

  • 8-10 яиц;

  • 0,5 л молока;

  • 75 г свежих или 10-15 г сухих дрожжей;

  • 150 г сливочного масла;

  • 500 г сахара;

  • 1 пакетик ванильного сахара;

  • 9 стаканов муки;

  • 1,5 ч.л. соли без верха

Процесс приготовления:

Для начала нужно приготовить опару. Для этого необходимо развести дрожжи в теплом молоке, добавить 1 столовую ложку сахара и 2 стакана муки. Тщательно перемешать смесь до консистенции густой сметаны (позаботьтесь, чтоб не было комочков) и поставить подниматься в теплое место (можно в разогретую максимум до 30-40 градусов духовку). Опара должна увеличиться примерно в три раза.

Пасха 2020 в Украине: как испечь паску в домашних условиях

Рixabay

Тесто:

Растереть яйца с сахаром и солью, добавить к опаре и перемешать. Добавить муку, постоянно перемешивая, и замесить некрутое тесто. Накрыть его пищевой пленкой или чистым тканевым полотенцем и оставить в теплом месте. Когда объем теста увеличится в 2-3 раза, растопить масло на водяной бане, добавить в него ваниль и ввести в тесто. Еще раз хорошенько вымесить и дать немного подойти. Формы для выпечки смазать подсолнечным или сливочным маслом, можно положить на дно кусок пергаментной бумаги. Тесто нужно отрывать кусочками и наполнять форму только наполовину.

После рекомендуется накрыть формы полотенцем и дать подойти до краев. Затем поставить в духовку и выпекать 15-20 минут при температуре 180-200 градусов. Открывать духовку нельзя - тогда куличи могут не подняться. Проверить готовность паски можно с помощью деревянной палочки или спички: ею нужно проткнуть тесто, если палочка сухая – выпечка готова. Украсить готовое изделие можно традиционной белковой или шоколадной глазурью с цветным "пшеном". Также многие хозяйки делают разнообразные узоры из теста: косички, листочки, крестики и прочее.

Итальянская паска панеттоне: самый легкий рецепт

Ингредиенты:

  • 240 мл молока;

  • 680 г пшеничной муки;

  • 140 г сахара;

  • 120 г сливочного масла;

  • 25 г свежих дрожжей;

  • 1 ч.л. соли;

  • 2 яйца и 3 желтка отдельно;

  • 120 г цукатов;

  • 180 г изюма;

  • 2 ч.л. цедры лимона;

  • 90 г кедровых орехов;

  • 1 ч.л. ванильного экстракта;

  • 2 яичных белка (для глазури);

  • ½ стакана сахарной пудры;

Пасха 2020 в Украине: как испечь паску в домашних условиях

Рixabay

Первое, что нужно сделать – это приготовить опару для итальянской паски. Подогреваем немного молоко (оно должно быть слегка теплым, но не горячим). В молоке разводим дрожжи, перемешиваем, добавляем чайную ложку сахара, размешиваем. Даем опаре немного набухнуть.

Смешиваем масло с 120 г сахара (можно немного подтопить масло в кастрюле) и добавляем слегка остывшее масло в молоко с дрожжами, хорошо размешав массу. Разбиваем два яйца в миску, добавляем к ним еще три желтка. В отдельной миске смешиваем цедру лимона и апельсина с изюмом, цукатами, орехами и добавляем 1 ч.л. муки для того, чтобы смесь была рассыпчатой.

Добавляем к опаре яйца, перемешиваем. Затем добавляем туда половину просеянной муки и соль, перемешиваем. Засыпать в массу смесь сухофруктов с орехами, перемешиваем.

Самый ответственный момент приготовления панеттоне – добавлять муку небольшими порциями, а затем начать вымешивать тесто. Это займет не меньше 10 минут. Тесто не должно быть жидким, но и не густым, оно может немного прилипать к рукам, тесто должно "дышать".

Смазываем глубокую миску растительным маслом, выкладываем туда тесто и накрываем его полотенцем. Ставим в теплое место на 3,5-4 часа пока тесто не подымется в 1,5-2 раза.

После того, как тесто поднялось, выкладываем его по формам, заполняя их не до конца. Смазать верхушку итальянской паски маслом и оставить еще на 30 минут (тесто подымется почти до конца формы). Ставим формы с тестом в духовку, разогретую на 180 градусов, на 40-45 минут. Проверить готовность итальянского кулича с помощью зубочистки.

Пока паски готовяться делаем "помадку". Для этого взбиваем белки до устойчивых пиков, добавляем сахарную пудру и опять взбиваем. По желанию можно добавить лимонного сока. Смазываем паски глазурью и украшаем на свой вкус.

Пасха 2020 в Украине: как испечь паску в домашних условиях

Рixabay

Диетическая творожная паска для тех, кто худеет:

Ингредиенты:

  • Сухой творог любой жирности – 500 грамм;

  • Сметана 15% – 200 грамм;

  • Ряженка 4% – 100 мл;

  • Мед или сахар – 4 столовые ложки;

  • Любые сухофрукты;

  • Цедра лимона;

  • Ванильный экстракт или ванилин.

Способ приготовления:

Сухофрукты замочить в кипятке. Когда ягоды разбухнут, нарезать мелкими кусочками.

Творог протереть через сито. Добавить сметану, мед, ряженку, ванильный экстракт, цедру лимона на терке и сухофрукты.

Форму для пасхи перевернуть, выстелить пищевой пленкой или марлей. Выложить в нее творожную смесь.

Форму поставить в миску, куда будет стекать жидкость. Сверху прижать прессом и поставить в холодильник на 12 часов.

Убрать края пленки, перевернуть и украсить по вкусу.

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Автор
Ева Романова
Тема
Пасха
Тег
пасхальный стол
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