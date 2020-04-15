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16 апреля • обновлено в 02:39
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Пасха 2020: в какой день нужно печь паску и красить яйца

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Светлый праздник Пасхи или Воскресение Христово согласно православному календарю в 2020 году выпадает на 19 апреля.

Так, подготовка к нему начинается еще за неделю и каждый день имеет ряд отведенных дел. О том, когда печь паски и красить яйца на Пасху – расскажет OBOZREVATEL.

Пасха 2020: в какой день нужно печь паску и красить яйца

Фото: Клео.Ру

Самым благоприятным днем для выпекания пасок и окрашивания пасхальных яиц является Чистый Четверг. Именно в этот день хозяйки обычно занимаются приготовлениями к Пасхе, в том числе уборкой дома и приведением себя в порядок. Однако если вы не успели подготовить традиционные лакомства в четверг, то можно этим заняться и в субботу.

Пасха 2020: в какой день нужно печь паску и красить яйца

Фото: lady.tochka.net

К слову, стоит помнить, что нельзя печь паски или красить яйца в пятницу. Ведь Страстная Пятница считается скорбным днем, который желательно провести в молитве.

Пасха 2020: в какой день нужно печь паску и красить яйца

Фото: cndls.co.uk

Ранее OBOZREVATEL рассказал, как испечь вкуснейшую паску в домашних условиях

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Автор
Кристина Долматова
Тема
Пасха
Место
Украина
Тег
праздник
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