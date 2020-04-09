Когда католическая Пасха 2020: названа дата

Католическая церковь отмечает Пасху в 2020 году 12 апреля.

Так, даты празднования Пасхи у разных конфессий могут отличаться, поскольку христиане восточного и западного обрядов используют разные церковные календари.

Православные живут по юлианскому календарю, а католики – по григорианскому.

Именно поэтому даты Пасхи у православных христиан и у католиков могут отличаться на одну или две недели: православная церковь отмечает Пасху 2020 19 апреля.

Католики отмечают Пасху в 2020 году 12 апреля Pixabay

Как известно, Пасха – переходящий праздник. Однако дата ее празднования зависит также от того, когда будет Троица в 2020 году.

Также Пасха влияет на Великий пост, который начинается за семь недель до Воскресения Господнего.

В связи с этим у католиков Великий пост также начинается раньше, чем у православных. В 2020 году он длится с 26 февраля по 12 апреля. В свою очередь Великий пост по православному календарю выпадает на период со 2 марта по 19 апреля.

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