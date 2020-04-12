Пасха 2020 у католиков: как отмечается и чем отличается от православной

Католическая церковь отмечает Пасху в 2020 году в воскресенье, 12 апреля. Чаще всего Пасха у католиков празднуется на неделю раньше, чем у православных, из-за разницы в церковном летоисчислении конфессий.

Причем разные не только даты, но и некоторые традиции празднования. О том, как отмечается католическая Пасха и чем она отличается от православной, рассказывает OBOZREVATEL.

Пасха 2020 у католиков: традиции Pixabay

Пасха 2020 у католиков: традиции и чем отличается от православной

Католическая Пасха по своим традициям несколько отличается от православной. Так, Великий пост, предшествующий Светлому Воскресенью, у католиков не настолько строг, как у православных.

В частности, им не разрешается есть мясо лишь в определенные дни – в среду, пятницу и в Страстную неделю. Католическая церковь при этом не рекомендует держать пост беременным и кормящим женщинам, детям, больным людям. Странникам также разрешено не поститься, поскольку они не всегда могут найти постные блюда поблизости.

Также те, кто соблюдает пост, могут отойти от его правил при посещении дома, в котором не постятся, чтобы не обидеть хозяев.

Пасха 2020 у католиков: традиции празднования Pixabay

Страстная неделя у католиков

Страстная неделя в католицизме очень почитаема и насыщена разными ритуалами. Страстная среда, в которую Иисус Христос был предан Иудой Искариотом за 30 серебренников, у католиков именуется пепельной.

Есть даже традиция посыпать голову пеплом, что символизирует раскаяние в своих грехах. Причем пепел используется именно от сожженных веток вербы, оставшихся с прошлогоднего Вербного воскресения.

Великий четверг, Великая пятница и Великая суббота у католиков известны как Пасхальное триденствие, которое знаменует собой три фазы: прощальную (Тайная вечеря), Смерть на кресте, пребывание в гробнице и Воскресение.

Католическая Пасха 2020: Страстная неделя в католицизме насыщена разными ритуалами Pixabay

Пасхальное триденствие начинается в Страстной четверг с Мессы Вечери Господней, а заканчивается Второй Вечерней воскресенья Пасхи.

Пасхальная служба в католической церкви проводится утром в субботу. На богослужении верующие освящают воду и огонь: свечи прихожан благословляют, поют "Да возрадуется", читают 12 пророчеств и святят воду. После службы люди несут огонь домой и зажигают пасхальные свечи, а освященной водой нужно сразу же умыться. Воск с пасхальных свечей и святая вода у католиков считаются чудодейственными.

Символы католической Пасхи: пасхальные яйца и Пасхальный кролик

В отличие от православных, главным символом Пасхи у католиков является не паска, а крашеные яйца. Крашанками на Пасху обмениваются с близкими, а также играют ими в разные игры: катают по наклонной плоскости, стучат ими друг о друга и т.п.

Главным символом Пасхи у католиков являются пасхальные яйца Pixabay

Из яиц также готовят другие блюда к пасхальному столу: яичницу, омлет, яйца бенедикт и т.п. Также к Пасхе католики готовят праздничные блюда из мяса (запеченная ягнятина, мясные рулеты), пекут сдобный хлеб.

Священники в субботу ходят по домам своих прихожан и освящают ритуальную еду. Кроме того, для освящения еды можно принести ее в церковь.

Еще один, всем известный символ католической Пасхи – Пасхальный кролик, который символизирует процветание и силу природы. Так, хозяйки делают выпечку в виде кролика, шоколадные яйца. Ими, а также свечами, цветами, пасхальными корзинками украшают праздничный стол.

Пасха 2020 у католиков: Пасхальный кролик – символ процветания и силы природы Pixabay

В Пасху с самого утра католики принимают гостей: дети и молодежь традиционно ходят по домам с пасхальными песнями и поздравлениями.

При этом католическая Пасха длится неделю, во время которой люди ходят на богослужения, разные уличные представления, посвященные библейной тематике, играют в игры с крашанками.

Что нельзя делать на католическую Пасху

У католиков, как и у православных, нельзя веселиться, устраивать шумные вечеринки, концерты и другие развлечения в Страстную пятницу. В некоторых странах за это даже можно получить штраф.

Пасха 2020 у католиков: что нельзя делать Pixabay

Страстную пятницу нужно провести в тишине и молитвах, можно заняться подготовительными работами и украшением дома к Великому Воскресению. Причем верующие католики, как и православные, стараются навести полный порядок дома еще до наступления Великой пятницы.

Дом украшают гирляндами, пасхальной символикой, свежими зелеными ветвями.

В течение всех пасхальных дней верующие обязательно посещают службы в храмах, проводят много времени за молитвой и чтением Библии.

Пасха 2020 у католиков: порядок дома нужно навести до наступления Страстной пятницы Pixabay

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