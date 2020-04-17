Светлый праздник Пасхи или Воскресение Христово в 2020 году выпадает на воскресенье, 19 апреля.

OBOZREVATEL предлагает узнать читателям, в какой день Страстной недели можно печь паски.

easters.com.ua

Когда печь паску

Страстная неделя – последняя неделя Великого поста перед Пасхой. В эти дни большинство хозяек заняты подготовкой пасхального стола, в частности выпеканием пасок.

Так, согласно канонам церкви, печь паски можно в среду и четверг. Особенно многие верующие предпочитают заниматься готовкой в Чистый четверг. Если не успели в эти дни, то еще можно печь паску в Великую субботу, 18 апреля.

notefood.ru

Можно ли печь паску в Страстную пятницу

Священнослужители не рекомендуют заниматься приготовлением пасок в Страстную пятницу – самый скорбный и печальный день в году для христиан. Именно пятница является днем страдания и смерти Иисуса Христа, поэтому следует отложить все дела по дому, в том числе и готовку.

goodhouse.ru

Ранее OBOZREVATEL рассказал, как испечь вкуснейшую паску в домашних условиях.