В воскресенье, 19 апреля 2020 года православные в Украине будут отмечать великий праздник – Пасху, или Воскресение Христово. Пасха является древнейшим и самым важным праздником в христианстве, которому насчитывается более двух тысяч лет.

Поскольку Пасха является официальным государственным праздником в Украине, следующий день после нее, понедельник 20 апреля, также будет выходным. О главных традициях Пасхи, ее истории, запретах, а также о том, как будет праздноваться Пасха 2020 в условиях карантина, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Пасха 2020: традиции праздника Pixabay

Пасха, или Воскресение Христово: история праздника

Более 5 тысяч лет назад Пасха отмечалась как праздник отела скота у племен иудеев. Впоследствии этот праздник связывали с началом сбора урожая, а еще позднее в Пасху стали отмечать освобождение еврейского народа из египетского плена.

В христианстве же празднование Пасхи наполнилось иным смыслом – радостью воскресения Сына Божьего Иисуса Христа, "прехождения от смерти к жизни, от земли к небу" – обретением вечной жизни благодаря вере Спасителя.

Христово Воскресение. Ангел открывает Господень гроб. Беньямин Геритч (ок. 1640) wikimedia.org

Как Бог освободил евреев от египетского рабства, так и христианин освобождается от рабства греха посредством гибели и воскресения Спасителя. Таким образом ветхозаветная Пасха стала прообразом Пасхи христианской.

Православная церковь празднует Пасху 40 дней, западное христианство – 50 дней.

Вербное воскресенье

С Пасхой связано немало традиций. Так, один из предвестников приближающегося Воскресенья Христова – Вербное воскресенье. В 2020 году оно приходится на 12 апреля.

Один из предвестников приближающейся Пасхи – Вербное воскресенье Pixabay

В этот день вспоминают, как Иисус въезжал в Иерусалим на осле, а люди устилали перед ним дорогу пальмовыми листьями. Праздник еще называют Пальмовым воскресеньем.

Страстная неделя перед Пасхой

После Вербного воскресенья наступает Страстная неделя. Она ассоциируется с периодом, когда Христос приближался к своей смерти на кресте. В Страстную неделю верующие стараются держать самый строгий пост. Каждый день недели имеет свое значение, приметы и запреты.

Чистый четверг

Чистый четверг, или Великий четверг, в 2020 году отмечается 16 апреля. Это один из главных дней Страстной недели. В Чистый четверг христиане вспоминают Тайную Вечерю Иисуса Христа с 12 апостолами, на которой Спаситель установил таинство Евхаристии и совершил омовение ног учеников, а также молитву Сына Божьего в Гефсиманском саду и предательство Иуды.

Чистый четверг – один из главных дней Страстной недели Pixabay

В этот день нельзя печь куличи, красить яйца и готовить другие угощения на Пасху, пока не завершена уборка в доме. Начиная с этого дня и до самой Пасхи нельзя отдавать из дома ничего ценного, а также одалживать деньги. Нельзя нарушать пост.

Страстная пятница

Страстная пятница является самым скорбным днем в году для православных христиан. Это последняя пятница Великого поста, которая посвящена памяти о страданиях Иисуса Христа, которого распяли в этот день. В 2020 году Страстную пятницу отмечают 17 апреля.

В Страстную пятницу категорически нельзя работать дома, стирать, шить, резать – это считается большим грехом. Все приготовления к Пасхе и любые бытовые задачи необходимо отложить на следующий день. Также в этот день нельзя ничего сажать, иначе не будет урожая. Зато можно посеять немного зелени.

В Страстную пятницу категорически нельзя работать Pixabay

Пасха 2020: традиции праздника

К Воскресенью Христову принято готовить обрядовые пасхальные блюда: красить писанки и печь куличи. Отметим, что церковь не запрещает красить пасхальные яйца в любой цвет, но наклейки и другой декор рекомендует выбирать с осторожностью, избегая изображений Христа, Богородицы и других святых. Что же касается куличей, они должны быть пышными и торжественными.

Пасхальная Служба Божья длится всю ночь. В полночь наступает ее торжественный момент, когда священник изрекает "Христос воскрес!", а все присутствующие отвечают "Воистину воскрес!".

Пасха 2020: Служба Божья длится всю ночь Pixabay

После службы на Пасху рано утром начинают освящать куличи, яйца, мясо, рыбу, масло, колбасы и другие праздничные блюда, которые верующие приносят в красивых корзинах, украшенных рушниками и свечами. Затем люди расходятся по домам и "разговляются".

За праздничным столом, который рекомендовано накрывать пышно и разнообразно, в Пасху принято собираться всей семьей.

Первыми, как известно, нужно есть пасхальные яйца. Затем все должны взять по кусочку паски, после чего можно есть и другие блюда.

Пасха 2020: традиции Pixabay

В былые времена после праздничного застолья на Пасху молодежь отправлялась под церковь и устраивала пасхальные забавы с веснянками, играми, хороводами, радуясь празднику и весне. Но в наше время также считается, что в светлый праздник Пасхи обязательно все должны веселиться. А кто будет грустить, тому грозит неудачный год.

Пасха 2020: что нельзя делать

– На Пасху нельзя освящать алкоголь в церкви. И хотя пить его за пасхальным столом можно, но делать это нужно в меру. В противном случае лучше отказаться от спиртного.

– На Пасху нельзя трудиться и заниматься работой по дому. В Светлое Воскресенье Христово нужно отдыхать от мирской суеты и хлопот. В то же время церковь не запрещает находиться на рабочем месте тем, кто по разным обстоятельствам не может взять выходной на Пасху.

Пасха 2020: традиции Pixabay

– Не стоит посещать могилы родных на Пасху. В Светлое Воскресенье Господне нужно радоваться, а поездку на кладбище лучше перенести на Радоницу – день, когда церковь по традиции поминает почивших.

– После Пасхи нельзя выбрасывать то, что освящено в храме, например, скорлупу от освященных яиц или остатки куличей. Их можно сжечь, закопать или скормить животным.

– Во время Светлой недели нельзя венчаться.

Пасха 2020: что нельзя делать Pixabay

– В субботу перед Пасхой по возможности лучше отложить все дела и побыть на Литургии утром.

– На Пасху запрещены развлечения в виде охоты и рыбалки.

– Нельзя гадать на Пасху, как и вообще в принципе. Церковь считает, что это неуважение к воле Божией и пренебрежение той свободой, которой Господь наделил каждого человека. Даже шуточное гадание может заставить неосознанно выполнять эту "программу".

Пасха 2020: как правильно праздновать Pixabay

Народные приметы на Пасху

– Чем богаче стол, тем лучше и удачнее будет год у семьи.

– Если загадать желание на освященное яблоко и съесть его, – оно сбудется.

– Чтобы водились деньги, нужно скормить остатки праздничной пищи птицам.

– Нельзя выбрасывать мусор после заката солнца перед Пасхой – иначе выбросишь удачу.

– Раздавая куличи и писанки нуждающимся, можно привлечь богатство.

Пасха 2020: приметы Pixabay

– Если женщина хочет забеременеть, ей нужно поставить на пасхальный стол дополнительную тарелку с кусочком паски и писанкой, как угощение для будущего малыша.

– Зачесалась бровь у незамужней девушки – к скорой ее свадьбе.

Пасха 2020: как будем отмечать во время карантина в Украине

Как известно, в связи с продлением карантина из-за распространения коронавируса в Украине государство готовит проект "Пасха дома".

"Пасха обычно собирает в церкви много людей. Среди них и те, кто приехал из-за границы. Поэтому сейчас мы готовим и уже скоро презентуем проект "Пасха дома", который поможет отпраздновать это большой праздник дома, не собираясь толпами в церквях", – цитирует президента Украины Владимира Зеленского его пресс-служба.

Пасха 2020: как будем отмечать во время карантина Pixabay

Тем временем Православная церковь Украины готовится отмечать Пасху в соответствующих условиях.

"Службы в храмах будут происходить без присутствия людей. Будет священник или несколько священников, в соответствии с тем, какое будет разрешение на количество. Будет там один или несколько хористов. Все это может транслироваться, я не вижу никакой проблемы таким необычным способом провести Пасху", – объяснил ректор Открытого православного университета, протоиерей Георгий Коваленко в эфире OBOZREVATEL.TV.

Протоиерей выразил уверенность, что к Пасхе ПЦУ опубликует рекомендации священникам и верующим – "будут даны возможности и для общения, и для совместной молитвы".

"Мы имеем опасность и будем в соответствии с ней действовать. Как говорил Господь – не человек для субботы, а суббота для человека. То есть, мы найдем тот формат, в котором мы отпразднуем Пасху как самый великий и самый любимый день для всех православных украинцев", – сказал он.

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