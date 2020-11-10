Параскева Пятница: что нельзя делать 10 ноября

Православные верующие во вторник, 10 ноября, чествуют память святой Параскевы Иконийской. В народе праздник известен как Параскева Пятница, или Льняница.

Эта святая считается помощницей и заступницей женщин, а ее образ, по поверью, приносит в дом счастье, благополучие и защищает от всяких бед. OBOZREVATEL рассказывает о главных традициях, запретах и суевериях этого дня.

Святая Параскева Иконийская, или Параскева Пятница – христианская великомученица, жившая в III веке. Родители святой особенно чтили день страданий Иисуса Христа – пятницу, поэтому в честь нее назвали свою дочь (Параскева – пятница по-гречески).

После смерти родителей святая дева раздала свое немалое наследство бедным и, посвятив девство Господу, прославляла Его между язычниками в Иконии. При императоре Диоклетиане (284-305) Параскеву бросили в темницу, а затем подвергли истязаниям.

Святую растерзали до костей, но в заключении ей явился Ангел, который исцелил все раны. А когда преподобную ввели в капище идолов, по ее повелению все истуканы пали и превратились в прах. Во время очередных пыток тело святой обжигали огнем и пламя воспламенилось так сильно, что мучители сами были сожжены им. В конце-концов святую Параскеву убили мечом.

У наших предков день 10 ноября был известен как Параскева Пятница, Прасковья, Бабья заступница, Льняница. Святая считалась заступницей и помощницей женщин.

Образ святой Параскевы, по поверью, приносит счастье и благополучие в дом, оберегая от зол и болезней.

Цветы и травы, которыми украшали икону святой мученицы Параскевы, считались целебными: при недугах их прикладывали к больному месту или пили отвар; в настоях купали детей. Также существуют молитвы в честь Параскевы, которые читают для исцеления от хворей.

Мученица Параскева, кроме того, считалась покровительницей полей, скота, а также торговли. В ее честь служились молебны, а верующие приносили в храмы овощи и фрукты для освящения. Торги и ярмарки в честь святой назывались "пятницкими", на самом почетном их месте ставили икону Параскевы.

Ко дню Параскевы начинали собирать лен (отсюда второе название праздника – Льняница). Первый пучок женщины освящали в церкви и прикрепляли к иконе святой.

Листья с вишни не опали – тепло продержится еще долго.

Туман утром – к оттепели.

Солнечный день – к теплой зиме.

Возле Луны круг – к буре.

Увидеть белку – к потеплению.

Облачно – в середине декабря будут сильные морозы.

Считается, что сон на Параскеву – вещий и сбывается всегда.

Ругаться, злиться, конфликтовать, сквернословить, допускать дурные помыслы, желать кому-либо зла.

Прясть (шить разрешалось), стирать, пахать, бороновать, выносить из печи золу – это считалось большим грехом, за который святая Параскева могла наслать болезни.

Насмехаться над людьми – иначе на том свете насмешнику также достанется.

Купать ребенка, а то худоба нападет.

О святая и преблаженная мученице Христова Параскево, красото девическая, мучеников похвало, чистоты образе, великодушных зерцало, премудрых удивление, веры христианския хранительнице, идольския льсти обличительнице, Евангелия Божественнаго поборнице, заповедей Господних ревнительнице, сподобльшаяся приити ко пристанищу вечнаго покоя и в чертозе Жениха твоего Христа Бога светло веселящаяся, сугубым венцем девства и мученичества украшенная! Молим тя, святая мученице, буди о нас печальница ко Христу Богу, Его же преблаженнейшим зрением присно веселитися; моли Всемилостиваго, иже словом очи слепым отверзе, да избавит нас от болезни очес наших, телесных вкупе и душевных; разжени твоими святыми молитвами темный мрак прибывший от грехов наших, испроси у Отца Света свет благодати душевным и телесным очесем нашим; просвети нас, омраченных грехми, светом Божия благодати, да твоих ради святых молитв дастся безочесным сладкое зрение. О великая угодница Божия! О мужественнейшая дево! О крепкая мученице святая Параскево! Святыми твоими молитвами буди нам грешным помощница, ходатайствуй и молися о окаянных и зело нерадивых грешницех, ускори на помощь нам, ибо зело немощны есмы. Моли Господа, чистая девице, моли Милосердаго, святая мученице, моли Жениха твоего, непорочная Христова невесто, да твоими молитвами пособствоваши, мрака же греховнаго избывше, во свете истинныя веры и деяний Божественных внидем во свет вечный дне невечерняго, во град веселия приснаго, в немже ты ныне светло блистаеши славою и веселием безконечным, славословящи и воспевающи со всеми Небесными Силами Трисвятительное Единое Божество, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

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