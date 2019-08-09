Пантелеймона целителя 2019: что можно и нельзя делать в этот день

В пятницу, 9 августа, весь православный мир празднует день памяти Пантелеймона целителя — христианского святого, прославившегося чудесными исцелениями безнадежных больных.
В связи с этим OBOZREVATEL предлагает узнать, что можно и чего нельзя делать в день Пантелеймона.
Фото: fakty.ua
Что можно делать в день Пантелеймона целителя
Можно собирать лечебный травы, ведь Пантелеймон считается их покровителем. При сборе лечебных трав читают молитву к святому Пантелеймону.
В день памяти святого великомученика Пантелеймона нужно обязательно побывать в церкви на торжественном богослужении и помолиться за свое здоровье и здоровье родных и знакомых.
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Чего нельзя делать в день Пантелеймона целителя
Запрещается работать в поле. Издавна считалось, что очень высока вероятность пострадать от удара молнии.
Ссориться и даже повышать голос на родных.
По-народному поверью, в этот день нельзя равнодушно проходить мимо чужой беды.
Как сообщал OBOZREVATEL, 9 августа во всем мире и в Украине отмечают ряд праздников и памятных дат. Среди них Международный день коренных народов мира и Всемирный день книголюбов.
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