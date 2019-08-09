Пантелеймона целителя 2019: что можно и нельзя делать в этот день

В пятницу, 9 августа, весь православный мир празднует день памяти Пантелеймона целителя — христианского святого, прославившегося чудесными исцелениями безнадежных больных.

В связи с этим OBOZREVATEL предлагает узнать, что можно и чего нельзя делать в день Пантелеймона.

Фото: fakty.ua

Что можно делать в день Пантелеймона целителя

Можно собирать лечебный травы, ведь Пантелеймон считается их покровителем. При сборе лечебных трав читают молитву к святому Пантелеймону.

В день памяти святого великомученика Пантелеймона нужно обязательно побывать в церкви на торжественном богослужении и помолиться за свое здоровье и здоровье родных и знакомых.

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Чего нельзя делать в день Пантелеймона целителя

Запрещается работать в поле. Издавна считалось, что очень высока вероятность пострадать от удара молнии.

Ссориться и даже повышать голос на родных.

По-народному поверью, в этот день нельзя равнодушно проходить мимо чужой беды.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 августа во всем мире и в Украине отмечают ряд праздников и памятных дат. Среди них Международный день коренных народов мира и Всемирный день книголюбов.

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