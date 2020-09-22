Память святых Анны и Иоакима и день молитвы о семье: что нельзя делать 22 сентября

Во вторник, 22 сентября, верующие почитают память святых праведников Иоакима и Анны – родителей Пресвятой Богородицы Девы Марии.

В этот день во всех храмах Православной церкви Украины молятся за мир и согласие в семьях. OBOZREVATEL предлагает узнать подробнее о празднике, его истории, традициях, а также о том, что нельзя делать в этот день.

История праздника

Святые праведные Богоотцы Иоаким и Анна жили в Назарете Галилейском и долго не имели детей, что у евреев считалось наказанием Божиим. Однажды священник отказался принять у Иоакима жертву, и супруги стали усиленно молиться о даровании им ребенка.

Бог внял им – так они стали родителями Пресвятой Богородицы Девы Марии. Подрастающую дочь Иоаким и Анна берегли как зеницу ока, дав обет посвятить ребенка Богу и отдать его в Иерусалимский храм для служения до совершеннолетия.

Праведные Анна и Иоаким были родителями Пресвятой Богородицы Девы Марии Фото: azbyka.ru

Традиции праздника

В этот день во всех храмах Православной церкви Украины совершают молебны святым Богоотцам Иоакиму и Анне как покровителям семьи с просьбами о мире и согласии в семьях, хорошем воспитании детей, о духовных благах и земном достатке.

В старину в этот период начиналась пора гуляний в честь завершения сбора урожая: празднования затягивались на неделю, а то и больше.

Существовал обычай обновлять огонь в доме и сжигать старую одежду, чтобы избежать болезней, сглаза, порчи.

Детей выставляли на порог и обливали водой, после чего они просили прощения и кланялись родителям.

22 сентября следили за погодой, чтобы по приметам предсказать, какой будет зима Фото: Pixabay

Народные приметы на 22 сентября

Калина рано покраснеет – к ранней зиме.

Осень богата на грибы – зима будет теплая.

Мерцают звезды – усилится ветер.

Что нельзя делать в День святых Анны и Иоакима

Ссориться, ругаться, конфликтовать.

Брать или давать в долг: по поверью, это может принести несчастье.

Переезжать – суеверные люди считали, что в противном случае на новом месте будут преследовать неудачи.

Молитва праведным Анне и Иоакиму

О святии праведницы, Богоотцы Иоакиме и Анно! Молите Милосердаго Господа, яко да отвратит от нас гнев Свой, по делом нашим праведно на ны движимый, и да безчисленная прегрешения наша презрев, обратит нас, раб Божиих (имена), на путь покаяния, и на стези заповедей Своих да утвердит нас. Таже молитвами вашими в мире жизнь нашу сохраните, и во всех благих благое поспешение испросите, вся к животу и благочестию потребная нам от Бога дарующе, от всяких напастей и бед и внезапныя смерти предстательством вашим нас избавляюще и от всех враг видимых и невидимых защищающе, и тако в мире временное сие житие прешедше. в вечный достигнем покой, идеже вашим святым умолением да сподобимся Небеснаго Царствия Христа Бога нашего, Емуже, со Отцем и Пресвятым Духом, подобает всякая слава, честь и поклонение во веки веков.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 сентября в 2020 году также наступает день осеннего равноденствия: что можно и нельзя делать.