В четверг, 28 мая, отмечается народный праздник Пахом Теплый, или Пахом Бокогрей, Травник, Зеленый шум. Церковь в этот день чествует память преподобного Пахомия Великого.

Считается, что именно с Пахома Теплого начинаются теплые летние дни. Подробнее о традициях праздника, его истории, приметах и запретах читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Пахом Теплый отмечается 28 мая Иллюстративное фото / Pixabay

Пахом Теплый: история праздника

Пахомий Великий был основателем монашества в Египте. Будучи еще язычником, Пахомий служил в армии императора Константина.

В одном из походов в 312 году его подразделение тепло встретили христиане, сохраняющие нейтралитет. От них Пахомий и узнал о молодой религии. По окончанию войны он крестился и впоследствии основал первый христианский монастырь, для которого составил монастырский устав.

Пахомий Великий azbyka.ru

Традиции на Пахома Бокогрея: что нужно сделать

На Пахома Теплого старались посеять оставшуюся пшеницу: "Пришел Пахом Бокогрей – досевай пшеницу скорей". При этом другие растения сажать в этот день не желательно, особенно в полдень: по примете, любые посадки, кроме пшеницы, пропадут.

По одному из поверий, чтобы привлечь в свою жизнь счастье, девушкам на Пахома нужно одеваться в красные сарафаны.

Приметы на 28 мая

После Пахома устанавливается настоящее тепло.

"Пришел Пахом – запахло теплом".

"На Пахома тепло – все лето теплое".

Если на Пахома восход солнца багряный – к грозному, пожарному лету.

Дождь и восточный ветер говорят о том, что непогода скоро прекратится.

В небе после дождя видна радуга – непогода больше не вернется.

Западный ветер под низкими облаками – пора сеять яровую пшеницу.

Пахом Теплый: приметы на 28 мая Иллюстративное фото / Pixabay

Что нельзя делать на Пахома Теплого

Не рекомендуется сажать на Пахома никакие растения, кроме пшеницы.

По примете, на Пахома Теплого нельзя смотреть на свое отражение в воде.

Отметим, есть и другие запреты, связанные с большим христианским праздником – Вознесением Господним, которое также отмечается 28 мая.

Ранее OBOZREVATEL публиковал поздравления с Вознесением.

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