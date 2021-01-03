Американское Рождество в 1950-х сравнили с советским: открытки и фото

Анна Паскевич Праздники 03:18, 3.01.2021

В сети показали, как отмечали Новый год и Рождество в США в 1950-х годах.

Серию открыток и фото того времени опубликовал блогер Максим Мирович в своем LiveJournal. "…Американцы уже в пятидесятые годы имели тот уровень жизни, который еще и сейчас недоступен огромному количеству постсоветских граждан", – написал он.

Блогер отметил, что на новогодних открытках в СССР изображали "зайчиков, мишек и летящего в ракете Гагарина", в то время как в США – "красивые автомобили, шикарную бытовую технику и квартиры, красиво одетых людей в хорошо обставленных домах", "а не советскую болтовню о "бесплатном коммунизме".

Мирович также опубликовал ряд снимков, демонстрирующих, как американцы готовятся к Рождеству, украшают елку, покупают подарки, встречают гостей и отмечают праздник.

Рождество в США, 50-е
mirovich.media
Рождество в США, 1950-е
mirovich.media
Подготовка к праздникам, США, 1950-е
mirovich.media
Рождество, США, 1950-е
mirovich.media
Новогодняя открытка, США, 50-е
mirovich.media
Рождественские праздники, США, 1950-е
mirovich.media
Встреча гостей в Рождество, открытка, США, 50-е
mirovich.media
Празднование Рождества в США в 50-х
mirovich.media
Рождество и Новый год в США в 50-х
mirovich.media

По его словам, уровень жизни в США 50-х годов был на порядок выше, чем в СССР "не из-за какой-то там пандемии, кризиса или войны", а из-за того, что там жили свободно, "давали людям спокойно работать, изобретать и наслаждаться жизнью и не строили ГУЛАГ для собственных граждан".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему в Советском Союзе запрещали отмечать Рождество, Новый год и наряжать елку. Так, впервые Новый год попал под табу в России во время Первой мировой войны, когда его назвали "немецким обычаем".

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