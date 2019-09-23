Осеннее равноденствие 2019: как нагадать деньги и любовь

23 сентября в День осеннего равноденствия каждый может изменить жизнь к лучшему, прибегнув к помощи обрядов и заговоров.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, как притянуть к себе любовь и деньги.

pexels.com

Обряды на привлечение денег

С молодого дерева необходимо сорвать несколько листков, взять их в руки и сказать:

"Листья по осени опадают, чтобы жизнь будущим листьям дать. Листья новые растут, жизнь возрождается, богатства прибавляются. Как листья перегниют, деньги в дом войдут".

После этого нужно закопать листья под корни дерева вместе с блестящей монеткой.

pexels.com

Деньги можно привлечь, если в День равноденствия делать добрые дела: приготовить угощения и раздать их нуждающимся, подавать милостыню или помогать другим. Вместе с угощением передают монетки, которые заранее заговаривают:

"Добро добром возвращается, деньги к деньгам приходят. Из кошелька монету беру, три назад кладу. Все, что от чистого сердца передано, сторицей возвратится, мне в жизни пригодится".

С утра в день праздника из кошелька вынимают все деньги, а затем помещают их туда по одной, приговаривая:

"Сколько денег ни положу, все прибавится. Монеты звенят, богатство сулят".

Кошелек нужно потрясти, а затем положить в него талисман.

Ритуал на любовь на осеннее равноденствие

В прозрачный стакан набирают до краев проточной воды и оставляют до утра. На рассвете распускают волосы, одеваются в новую белую одежду и трижды читают заговор, держа стакан в руке:

"Встану я на заре, умоюсь, белым платочком утрусь, пойду во двор, со двора на улицу, встану посередине да три раза обернусь. Созову трех чудищ. Первое чудище – огнище. Второе чудище – водица. Третье чудище – смерть человеческая. — Прилетайте, собирайтесь! — закричу. Прилетят, спросят: – Чего надобно? – Первое чудище, ступай в сердце раба Божьего (имя), второе чудище, ступай в легкие раба Божьего (имя), третье чудище, ступай в печень черну и кровь алу. Чтобы тому рабу Божьему (имя) ночь не спать, за столом не есть, вина не пить, без меня, рабы Божьей (имя), век не жить. Аминь. Аминь. Аминь".

Ранее OBOZREVATEL, предлагал узнать о том, на какие знаки Зодиака больше всего повлияет осеннее равноденствие 23 сентября.

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