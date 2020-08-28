Когда Ореховый Спас 2020: традиции, приметы, что нельзя делать в праздник

В субботу, 29 августа, православные верующие отмечают Третий Спас. В этот день церковь вспоминает перенесение Нерукотворного образа Спасителя.

В народе праздник также известен под названиями Хлебный Спас, Ореховый Спас или Спас на полотне. OBOZREVATEL предлагает узнать о традициях, истории, приметах праздника, а также публикует молитвы, которые стоит читать в этот день.

Третий Спас: история праздника

29 августа православные отмечают Спас Нерукотворный – праздник в честь перенесения Нерукотворного образа Спасителя в Константинополь.

Согласно библейскому преданию, Иисус Христос умыл лицо водой и затем вытер полотенцем, на котором отобразился его лик.

Это полотенце с нерукотворным образом Спасителя исцелило правителя города Эдессы, что способствовало распространению христианства в этом регионе. Также с холстом связывают множество других чудес и исцелений.

Перенесение Нерукотворного образа в Константинополь в 944 году, мадридская рукопись, XII-XIII века Wikipedia

Традиции на Хлебный Спас

Издавна на Третий Спас освящались ткани с изображением Спасителя, а во время военных походов такие полотна использовались как стяги.

На Спас люди старались поскорее сделать запасы еды в амбарах, с полей убирали зерновые, а женщины ткали полотна, чтобы обеспечить семью одеждой.

К празднику пекли первый хлеб из зерна нового урожая и благодарили Господа. В обед люди отправлялись в церковь, чтобы освятить выпечку и помолиться у иконы мученика Диомида.

К вечеру в селах чистили целебные подземные источники и колодцы, после чего садились за стол, к которому подавали хлеб, пироги и ореховую настойку (в это время поспевали лесные орехи, отсюда и название Ореховый Спас).

Приметы на 29 августа

Если журавль отлетит к третьему Спасу – на Покров будет морозно.

После Успения пришло – солнце на осень пошло.

Начался дождь с грозой – осень будет теплой.

Ласточки отлетают в три раза, в три Спаса.

Много opexoв – в будущем году будет много хлеба.

Что нельзя делать в Ореховый Спас

Отказывать, если попросили о помощи.

Ругаться, злиться, конфликтовать, обижать кого-либо.

Шумно отмечать, злоупотреблять алкоголем.

На Третий Спас традиционно готовят выпечку с орехами Pixabay

Молитва в Спас Нерукотворный

У иконы Спасителя молятся о здравии как тела, так и души. С любой просьбой можно обратиться к Господу Богу, если она идет от чистого сердца.

О, Преблагий Господи Иисусе Христе, Боже наш, Ты древле человеческаго естества Твоего лице, пресвятою водою смыв и убрусом отер, чудесно убо на том же убрусе изобразити Себе и Едесскому князю Авгарю во исцеление его от недуга послати благоволил еси. Се и мы ныне, грешнии рабы Твои, душевными и телесными недуги нашими одержимы, лица Твоего, Господи, ищем, и с Давидом во смирении душ наших зовем: не отврати Лица Твоего, Господи, от нас, и не отклонися гневом от рабов Твоих, Помощник нам буди, не отрини нас и не остави нас. О Всемилостивый Господи, Спасителю наш, изобрази Сам Себе в душах наших, да во святыни и правде жительствующе, будем сынове Твои и наследницы Царствия Твоего, и тако Тебе, Премилостиваго Бога нашего, купно со Безначальным Отцем Твоим и Пресвятым Духом славити не престанем во веки веков. Аминь.

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Многомилостиве и Всемилостиве Боже мой, Господи Иисусе Христе, многия ради любве сшел и воплотился еси, яко да спасеши всех. И паки, Спасе, спаси мя по благодати, молю Тя; аще бо от дел спасеши мя, несть се благодать, и дар, но долг паче. Ей, многий в щедротах и неизреченный в милости! Веруяй бо в Мя, рекл еси, о Христе мой, жив будет и не узрит смерти во веки. Аще убо вера, яже в Тя, спасает отчаянныя, се верую, спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящеши бо дел отнюд оправдающих мя. Но та вера моя да довлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоея вечныя. Да не убо похитит мя сатана, и похвалится, Слове, еже отторгнути мя от Твоей руки и ограды; но или хощу, спаси мя, или не хощу, Христе Спасе мой, предвари скоро, скоро погибох: Ты бо еси Бог мой от чрева матере моея. Сподоби мя, Господи, ныне возлюбити Тя, якоже возлюбих иногда той самый грех; и паки поработати Тебе без лености тощно, якоже поработах прежде сатане льстивому. Наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

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