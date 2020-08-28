Ореховый или Хлебный Спас: что приготовить на праздник. Простые рецепты

Рецепты на Хлебный Спас: что приготовить для семьи . Рixabay
В субботу, 29 августа, православные верующие отмечают Третий Спас. В этот день церковь вспоминает перенесение Нерукотворного образа Спасителя.
В народе праздник также известен под названиями Хлебный Спас, Ореховый Спас или Спас на полотне. Традиционно на праздник принято освящать мед, хлеб, орехи и травы. Также верующие устраивают семейные посиделки за столом. OBOZREVATEL рассказывает о простых рецептах праздничных блюд, которыми можно порадовать родных и близких.
Читайте на OBOZREVATEL о традициях, истории, приметах праздника, а также публикует молитвы, которые стоит читать в этот день.
Пирог с орехами: как приготовить Pixabay
Этот пирог станет достойным украшением праздничного стола. Для аромата в начинку пирога можно добавить ванильный сахар, молотую корицу или мелко натертую цедру лимона или апельсина.
Время приготовления:1 час
Ингредиенты:
500 г слоеного дрожжевого теста
0.5 стакана грецких орехов
2-3 яблока
1 банан
Сахарная пудра – для посыпки
Для заливки:
2 яйца
0.5 стакана сахара
100 мл сливок
Способ приготовления:
Слоеное тесто разморозить и слегка раскатать на присыпанной мукой поверхности. Выложить в застеленную пергаментом форму для выпечки и сформировать бортики.
Поджаренные грецкие орехи крупно порубить. Очищенный банан нарезать кружочками. Яблоки помыть, удалить кожицу и сердцевину. Нарезать тонкими ломтиками.
Выложить на тесто яблоки, бананы и орехи.
Для заливки перемешать сахар, яйца и сливки, вылить сверху на фрукты.
Отправить пирог в разогретую до 180 С духовку и выпекать в течение 30-40 минут.
Готовый пирог остудить и посыпать просеянной сахарной пудрой.
Курица в ореховом соусе: легкий рецепт Рhotorecept.ru
Время приготовления:
45 минут
Ингредиенты:
окорочок куриный (можно использовать голени, крылышки или филе ) – 3 шт
масло растительное (для обжарки мяса )
вода – 200 мл.
орехи грецкие (без скорлупы ) – 1 стакан
соевый соус – 50 мл.
соль
перец черный
зелень
чеснок – 1 зубчик
Способ приготовления:
Налить масло в сковороду, раскалить. Окорочка порубить на 2 части.
Обжарить в сковороде на раскаленном масле до румяной корочки.
Влить воду и соевый соус. Посолить. Поперчить. Тушить 20-30 минут на маленьком огне (до готовности). Крышку немного приоткрыть.
Орехи очистить и мелко порубить.
Добавить орехи к мясу и тушить еще минут 5.
Добавить рубленную зелень и измельченный чеснок. Пусть настоится минут 10.
Овсяное печенье с орехами: как приготовить дома Pixabay
Время приготовления:
1 час
Ингредиенты:
1,5 стакана муки
1 чайная ложка соды
1 чайная ложка молотой корицы
1 чайная ложка ванили
0,5 чайной ложки соли
3 стакана овсянки
1 чашка мягкого сливочного масла
0,7 стакана коричневого сахара
0,5 стакана белого сахара
2 яйца
0,7 стакана изюма
0,7 стакана измельченных орехов
Способ приготовления:
В тарелке перемешать муку, соду, корицу и соль.
Сливочное масло и два вида сахара взбить миксером или блендером.
Продолжая взбивать, добавьте яйца и ваниль.
Соединить обе смеси и хорошо вымешать, чтобы получилось однородное тесто.
Добавить овсянку, изюм и орехи, снова все перемешать.
Форму для запекания смазать маслом, выложить печенье и запекать в разогретой духовке около 10 минут.
Охладить и можно подавать на стол.
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