Ореховый или Хлебный Спас: что приготовить на праздник. Простые рецепты

Рецепты на Хлебный Спас: что приготовить для семьи . Рixabay

В субботу, 29 августа, православные верующие отмечают Третий Спас. В этот день церковь вспоминает перенесение Нерукотворного образа Спасителя.

В народе праздник также известен под названиями Хлебный Спас, Ореховый Спас или Спас на полотне. Традиционно на праздник принято освящать мед, хлеб, орехи и травы. Также верующие устраивают семейные посиделки за столом. OBOZREVATEL рассказывает о простых рецептах праздничных блюд, которыми можно порадовать родных и близких.

Читайте на OBOZREVATEL о традициях, истории, приметах праздника, а также публикует молитвы, которые стоит читать в этот день.

Осенний пирог с орехами: легкий рецепт

Пирог с орехами: как приготовить Pixabay

Этот пирог станет достойным украшением праздничного стола. Для аромата в начинку пирога можно добавить ванильный сахар, молотую корицу или мелко натертую цедру лимона или апельсина.

Время приготовления:1 час

Ингредиенты:

500 г слоеного дрожжевого теста

0.5 стакана грецких орехов

2-3 яблока

1 банан

Сахарная пудра – для посыпки

Для заливки:

2 яйца

0.5 стакана сахара

100 мл сливок

Способ приготовления:

Слоеное тесто разморозить и слегка раскатать на присыпанной мукой поверхности. Выложить в застеленную пергаментом форму для выпечки и сформировать бортики. Поджаренные грецкие орехи крупно порубить. Очищенный банан нарезать кружочками. Яблоки помыть, удалить кожицу и сердцевину. Нарезать тонкими ломтиками. Выложить на тесто яблоки, бананы и орехи. Для заливки перемешать сахар, яйца и сливки, вылить сверху на фрукты. Отправить пирог в разогретую до 180 С духовку и выпекать в течение 30-40 минут. Готовый пирог остудить и посыпать просеянной сахарной пудрой.

Окорочка в ореховом соусе

Курица в ореховом соусе: легкий рецепт Рhotorecept.ru

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

окорочок куриный (можно использовать голени, крылышки или филе ) – 3 шт

масло растительное (для обжарки мяса )

вода – 200 мл.

орехи грецкие (без скорлупы ) – 1 стакан

соевый соус – 50 мл.

соль

перец черный

зелень

чеснок – 1 зубчик

Способ приготовления:

Налить масло в сковороду, раскалить. Окорочка порубить на 2 части. Обжарить в сковороде на раскаленном масле до румяной корочки. Влить воду и соевый соус. Посолить. Поперчить. Тушить 20-30 минут на маленьком огне (до готовности). Крышку немного приоткрыть. Орехи очистить и мелко порубить. Добавить орехи к мясу и тушить еще минут 5. Добавить рубленную зелень и измельченный чеснок. Пусть настоится минут 10.

Овсяное печенье с орехами и изюмом

Овсяное печенье с орехами: как приготовить дома Pixabay

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1,5 стакана муки

1 чайная ложка соды

1 чайная ложка молотой корицы

1 чайная ложка ванили

0,5 чайной ложки соли

3 стакана овсянки

1 чашка мягкого сливочного масла

0,7 стакана коричневого сахара

0,5 стакана белого сахара

2 яйца

0,7 стакана изюма

0,7 стакана измельченных орехов

Способ приготовления:

В тарелке перемешать муку, соду, корицу и соль.

Сливочное масло и два вида сахара взбить миксером или блендером.

Продолжая взбивать, добавьте яйца и ваниль.

Соединить обе смеси и хорошо вымешать, чтобы получилось однородное тесто.

Добавить овсянку, изюм и орехи, снова все перемешать.

Форму для запекания смазать маслом, выложить печенье и запекать в разогретой духовке около 10 минут.

Охладить и можно подавать на стол.

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